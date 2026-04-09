SE LIGA NA DICA!
Com 8 episódios, essa série nova da Netflix é ideal para esta quinta
Lançamento da plataforma aposta em humor ácido e caos familiar para prender do início ao fim
Por Beatriz Santos
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Com o final de semana se aproximando, nada como uma boa série para assistir ao longo dos próximos dias e a Netflix tem a opção perfeita.
Lançada nesta quinta-feira, 9, Erros Épicos mistura comédia e humor ácido em uma trama caótica que acompanha dois irmãos completamente despreparados tentando sobreviver no mundo do crime organizado.
Criada pelo vencedor do Emmy Dan Levy, a produção apresenta uma narrativa que equilibra situações absurdas e perigo real, apostando em uma comédia de erros levada ao extremo.
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Uma trama de erros
Nicky (Levy) e Morgan (Taylor Ortega) são irmãos que se envolvem em uma das maiores burradas de suas vidas. Um roubo mal planejado para ajudar a avó moribunda rapidamente se transforma em um mergulho direto no submundo do crime.
Chantageados a cumprir missões cada vez mais arriscadas, eles fazem tudo tão errado que acaba dando certo. Sem qualquer preparo, a dupla se vê cada vez mais afundada em uma realidade que claramente não consegue controlar.
A série acompanha essa escalada de caos, mostrando como decisões impulsivas levam a consequências ainda mais imprevisíveis.
Humor ácido em meio ao perigo
Segundo informações divulgadas pelo portal Tudum, da Netflix, a produção se destaca por transformar situações de risco em momentos de humor ácido. Diferente de outras narrativas policiais, a tensão aqui é constantemente quebrada pela incompetência dos protagonistas.
A série não apenas diverte, mas também subverte o gênero ao apresentar personagens que não possuem nenhum “instinto de sobrevivência” convencional. O resultado é uma narrativa dinâmica, marcada por diálogos rápidos, sarcasmo e situações sociais desconfortáveis.
Personagens fora do lugar e sem controle
A inteligência do roteiro está na capacidade de fazer o público rir mesmo diante de uma desgraça iminente. Dan Levy aposta novamente na fórmula de “peixes fora d’água”, mas desta vez inserindo os personagens em um ambiente hostil e perigoso, elevando as apostas sem abandonar o humor.
Cada episódio é estruturado com ganchos que mantêm o ritmo acelerado, tornando a série ideal para maratonar. A narrativa acompanha uma sequência de eventos que fogem completamente do controle, mas de forma surpreendentemente envolvente.
Elenco e bastidores
Além de Dan Levy e Taylor Ortega, o elenco reúne nomes como Laurie Metcalf (‘The Conners’), Jack Innanen (‘Adultos’), Boran Kuzum (‘Thank You, Next’) e Abby Quinn (‘Um Verão Infernal’), Elizabeth Perkins (‘Weeds’), Jacob Gutierrez (‘Querido Edward’), Joe Barbara (‘Just in Time’), Josh Fadem (‘Better Call Saul’) e Mark Ivanir (‘Emilia Pérez’).
Levy também atua como produtor executivo e cocriador da série ao lado de Rachel Sennott (‘I Love LA’). Esta é sua primeira produção dentro do contrato com a Netflix, marcando uma nova fase para sua produtora.
Uma maratona pronta para o fim de semana
Com episódios ágeis e uma narrativa que combina caos e humor, a série se posiciona como uma opção leve e envolvente para os próximos dias. Prometendo uma jornada hilariantemente caótica, todos os episódios já estão disponíveis na plataforma.
Ideal para quem busca entretenimento rápido, inteligente e fora do convencional, a produção transforma erros em acertos e o desastre em diversão.
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