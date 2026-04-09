Com 8 episódios, essa série nova da Netflix é ideal para esta quinta

Siga o A TARDE no Google

Nova série da Netflix se destaca entre os lançamentos - Foto: Divulgação

Com o final de semana se aproximando, nada como uma boa série para assistir ao longo dos próximos dias e a Netflix tem a opção perfeita.

Lançada nesta quinta-feira, 9, Erros Épicos mistura comédia e humor ácido em uma trama caótica que acompanha dois irmãos completamente despreparados tentando sobreviver no mundo do crime organizado.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Criada pelo vencedor do Emmy Dan Levy, a produção apresenta uma narrativa que equilibra situações absurdas e perigo real, apostando em uma comédia de erros levada ao extremo.

Uma trama de erros

Nicky (Levy) e Morgan (Taylor Ortega) são irmãos que se envolvem em uma das maiores burradas de suas vidas. Um roubo mal planejado para ajudar a avó moribunda rapidamente se transforma em um mergulho direto no submundo do crime.

Chantageados a cumprir missões cada vez mais arriscadas, eles fazem tudo tão errado que acaba dando certo. Sem qualquer preparo, a dupla se vê cada vez mais afundada em uma realidade que claramente não consegue controlar.

A série acompanha essa escalada de caos, mostrando como decisões impulsivas levam a consequências ainda mais imprevisíveis.

Humor ácido em meio ao perigo

Segundo informações divulgadas pelo portal Tudum, da Netflix, a produção se destaca por transformar situações de risco em momentos de humor ácido. Diferente de outras narrativas policiais, a tensão aqui é constantemente quebrada pela incompetência dos protagonistas.

A série não apenas diverte, mas também subverte o gênero ao apresentar personagens que não possuem nenhum “instinto de sobrevivência” convencional. O resultado é uma narrativa dinâmica, marcada por diálogos rápidos, sarcasmo e situações sociais desconfortáveis.

Personagens fora do lugar e sem controle

A inteligência do roteiro está na capacidade de fazer o público rir mesmo diante de uma desgraça iminente. Dan Levy aposta novamente na fórmula de “peixes fora d’água”, mas desta vez inserindo os personagens em um ambiente hostil e perigoso, elevando as apostas sem abandonar o humor.

Cada episódio é estruturado com ganchos que mantêm o ritmo acelerado, tornando a série ideal para maratonar. A narrativa acompanha uma sequência de eventos que fogem completamente do controle, mas de forma surpreendentemente envolvente.

Elenco e bastidores

Além de Dan Levy e Taylor Ortega, o elenco reúne nomes como Laurie Metcalf (‘The Conners’), Jack Innanen (‘Adultos’), Boran Kuzum (‘Thank You, Next’) e Abby Quinn (‘Um Verão Infernal’), Elizabeth Perkins (‘Weeds’), Jacob Gutierrez (‘Querido Edward’), Joe Barbara (‘Just in Time’), Josh Fadem (‘Better Call Saul’) e Mark Ivanir (‘Emilia Pérez’).

Levy também atua como produtor executivo e cocriador da série ao lado de Rachel Sennott (‘I Love LA’). Esta é sua primeira produção dentro do contrato com a Netflix, marcando uma nova fase para sua produtora.

Uma maratona pronta para o fim de semana

Com episódios ágeis e uma narrativa que combina caos e humor, a série se posiciona como uma opção leve e envolvente para os próximos dias. Prometendo uma jornada hilariantemente caótica, todos os episódios já estão disponíveis na plataforma.

Ideal para quem busca entretenimento rápido, inteligente e fora do convencional, a produção transforma erros em acertos e o desastre em diversão.