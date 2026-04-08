Leozito lança programa de humor em formato inédito com artistas

O programa mistura humor e entrevista - Foto: Divulgação

Leozito Rocha lançou seu novo programa de humor nesta terça-feira, 7. Com um formato inédito e piadas originais, a atração “De Frente pro Capitão” é uma entrevista disfarçada de interrogatório policial, arrancando confissões inesperadas de grandes nomes da música e outros segmentos.

O bate-papo é comandado pelo Capitão Renata, personagem criado pelo próprio Leozito, e Cabo Shoyo, interpretado por Aldair Lima. Os dois criam situações que colocam os convidados próximos do público de forma descontraída.

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Em entrevista exclusiva ao portal A TARDE, Leozito afirmou que está feliz com a concretização do projeto. “Ver o nascimento desse projeto é maravilhoso. Estou muito satisfeito e feliz com o que eu e minha equipe construímos, trazendo algo inovador no cenário do audiovisual e do humor da Bahia”, disse.

“É um programa de humor investigativo, sem essa coisa de podcast e programa de entrevista. O artista, a pessoa que é convidada e intimada vai lá para prestar depoimentos para a gente averiguar direitinho. Então, você que não assistiu ainda, corre lá para o canal para poder assistir”, completou.

Primeiro episódio com Ivete Sangalo

Ivete Sangalo foi a primeira convidada do programa | Foto: Divulgação

O primeiro episódio do programa, que está disponível no canal do Youtube de Leozito, conta com a participação da cantora Ivete Sangalo. A artista contou histórias de sua infância e falou sobre diversos assuntos, incluindo sua relação com os três filhos: Marcelo, Marina e Helena.

A famosa ainda aproveitou para revelar os significados de algumas das letras de suas canções mais famosas, como ‘Cadê Dalila’, ‘Sorte Grande’ e ‘Berimbau Metalizado’.

Presente no evento de lançamento, que aconteceu no cinema Glauber Rocha, Ivete agradeceu o convite de Leozito e elogiou a produção. “Eu tenho um orgulho muito grande desses caras e toda a equipe de pessoas que estão envolvidas nisso”, disparou.

“Eles são a prova viva de que uma oportunidade dada a pessoas de muito talento, de inteligência, de perseverança, tem um resultado avassalador. O de frente pro Capitão é um lance que não se parece com nada existente. Se parece com vocês e é criativo, tem personalidade”, reforçou.

Por fim, a cantora destacou que os artistas da Bahia devem ser mais valorizados. “A gente tem uma tendência a olhar o que é de fora, do outro, de longe, e a gente se cerca de gente que vai ensinar muito pra quem é de longe como se faz humor”, concluiu.

Outros convidados

A primeira temporada do “De Frente pro Capitão” já está gravada e conta com 5 episódios ao todo. Dentre os convidados estão os cantores Léo Santana, O Kannalha e Edcity, além da dançarina Lore Improta e do lutador Robson Conceição.

Em conversa com a reportagem do portal A TARDE, o cantor Danrlei Orrico, conhecido como O Kannalha, afirmou que se divertiu muito durante as gravações e imagina que o programa será um sucesso absoluto.

“Me diverti bastante, dei muita risada e estou muito ansioso para poder assistir. Acho que foi o programa com formato mais diferente que eu participei, e onde eu também pude ficar muito à vontade, pois Leo é uma pessoa onde eu sou muito fã e acompanho há muitos anos”, revelou.