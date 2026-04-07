Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENTRETENIMENTO

Kanye West é barrado pelo Reino Unido e causa cancelamento de festival

Rapper tem entrada vetada por autoridades e força fim do evento em Londres

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

07/04/2026 - 12:39 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Cantor americano Kanye West
Cantor americano Kanye West -

O rapper americano Kanye Westfoi impedido de entrar no Reino Unido pelo governo britânico após ser escalado como a atração principal no festival de música Wireless, em Londres. Nesta terça-feira, 7, o evento que aconteceria em julho foi cancelado.

As medidas ocorrem em meio a anos de polêmicas envolvendo as declarações antissemitistas feitas pelo artista, que gerou críticas públicas, pressão políticas e, entre muitas reações negativas, o bloqueio de suas contas nas redes sociais.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Empresas como a Pepsi retiraram o patrocínio ao festival após o anúncio oficial da atração principal, com diversas autoridades britânicas, incluindo membros do governo, manifestando preocupação com a participação do artista.

Leia Também:

Atriz da Globo tem celular clonado e alerta sobre golpe
Justiça trava cachês de Belo em shows e cantor se pronuncia
Vocalista de banda de pagode é investigado por agressão contra ex

A pressão fez a organização do evento se pronunciar oficialmente com uma nota, repudiando o antissemitismo e reconhecendo o impacto desse tipo de discurso.

Ao mesmo tempo, o diretor administrativo da Festival Republic, Malvin Ben, defendeu a decisão de manter Kanye West como headliner.

"O perdão e a segunda chance estão se tornando virtudes perdidas neste mundo cada vez mais dividido. Peço que as pessoas reflitam sobre seus comentários imediatos de nojo (...) e ofereçam algum perdão e esperança, como eu decidi fazer", comentou Benn.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Kanye West

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cantor americano Kanye West
Play

Namorado de Jojo Todynho sofre infarto e é resgatado às pressas

Cantor americano Kanye West
Play

Esposa de Neymar revela detalhes da mansão de R$ 50 milhões do casal

Cantor americano Kanye West
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

Cantor americano Kanye West
Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

x