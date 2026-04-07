Kanye West é barrado pelo Reino Unido e causa cancelamento de festival

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Cantor americano Kanye West - Foto: Jean-Baptiste Lacroix/AFP

O rapper americano Kanye Westfoi impedido de entrar no Reino Unido pelo governo britânico após ser escalado como a atração principal no festival de música Wireless, em Londres. Nesta terça-feira, 7, o evento que aconteceria em julho foi cancelado.

As medidas ocorrem em meio a anos de polêmicas envolvendo as declarações antissemitistas feitas pelo artista, que gerou críticas públicas, pressão políticas e, entre muitas reações negativas, o bloqueio de suas contas nas redes sociais.

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Empresas como a Pepsi retiraram o patrocínio ao festival após o anúncio oficial da atração principal, com diversas autoridades britânicas, incluindo membros do governo, manifestando preocupação com a participação do artista.

A pressão fez a organização do evento se pronunciar oficialmente com uma nota, repudiando o antissemitismo e reconhecendo o impacto desse tipo de discurso.

Ao mesmo tempo, o diretor administrativo da Festival Republic, Malvin Ben, defendeu a decisão de manter Kanye West como headliner.

"O perdão e a segunda chance estão se tornando virtudes perdidas neste mundo cada vez mais dividido. Peço que as pessoas reflitam sobre seus comentários imediatos de nojo (...) e ofereçam algum perdão e esperança, como eu decidi fazer", comentou Benn.