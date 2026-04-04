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DEU RUIM

Justiça trava cachês de Belo em shows e cantor se pronuncia

O artista está cobrado por uma dívida trabalhista

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

04/04/2026 - 22:04 h

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Belo está sendo investigado pela Justiça
Belo está sendo investigado pela Justiça -

Belo quebrou o silêncio e se manifestou sobre a decisão da Justiça do Trabalho de São Paulo de bloquear seus cachês recentes. Acusado de não pagar uma dívida trabalhista, o artista alegou que o bloqueio não é integral, mas sim de parte do valor.

“É natural a existência de processos trabalhistas, especialmente em um segmento em que a legislação muitas vezes não acompanha a dinâmica do mercado”, informou a equipe do pagodeiro, em nota enviada à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

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“Cabe também esclarecer que as decisões judiciais determinam o bloqueio de até 35% dos ganhos do artista, e não a paralisação integral das atividades, como foi sugerido”, completou o comunicado de esclarecimento.

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Entenda o caso

A decisão judicial determinou o bloqueio dos valores arrecadados em três shows futuros do artista, realizados entre abril e maio. A medida serve como forma de garantir o pagamento da dívida trabalhista, que ultrapassa o montante de R$ 230 mil.

A ordem de bloqueio tramita há anos na Justiça, devido a uma denúncia feita por um ex-funcionário do artista. Entretanto, a determinação ainda não havia sido cumprida pelas empresas que operam a venda de ingressos dos shows de Belo.

A Justiça de São Paulo ainda autoriza o acionamento da Polícia Federal (PF) caso as empresas responsáveis pela venda de ingressos, ou o próprio artista, não cumpram a ordem judicial, respondendo pelo crime de desobediência.

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