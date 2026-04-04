Cantor cancela turnê ao ser condenado por estuprar as filhas

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O artista anunciou o cancelamento dos shows na web - Foto: Reprodução | Instagram

Bruno Mafra cancelou sua turnê com a banda Bruno e Trio nesta semana. O cantor foi condenado em segunda instância pelo crime de estupro contra as duas filhas, quando elas tinham apenas 14 anos de idade.

O cancelamento foi anunciado através do perfil do Instagram da banda, que publicou um comunicado oficial nesta sexta-feira, 3. "Comunicamos que por orientação da assessoria jurídica do artista Bruno e Trio, a tour Bruno e Trio 2.0, que estava prevista para iniciar neste sábado foi cancelada", escreveram.

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"Sem data prevista ainda para retorno. Agradecemos pela compreensão e desejamos a todos uma feliz Páscoa", concluiu a publicação, que bloqueou os comentários.

Entenda o caso

O caso aconteceu em Belém, no Pará, entre os anos 2007 e 2011, mas só veio à tona publicamente em 2019, quando as jovens efetuaram a denúncia. A decisão da Justiça foi concedida no dia 26 de março.

De acordo com as investigações, os abusos sexuais aconteceram na casa da família e em um veículo, como foram relatados nos depoimentos das vítimas, que não tiveram suas identidades reveladas publicamente.

Declaração de Bruno

Se defendendo das acusações, Bruno fez post em suas redes sociais e se declarou inocente. O artista alegou que pretende recorrer a decisão e que seus advogados estão trabalhando para provar sua inocência perante a Justiça.

“Sou inocente das acusações que me estão sendo atribuídas. Tenho consciência da seriedade do momento, mas também tenho a tranquilidade de quem sabe da própria conduta e da verdade que será devidamente reconhecida”, disse ele.