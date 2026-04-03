SAÚDE
Aos 95 anos, veterano da Globo é internado e motivo surpreende
O artista recebeu a visita de alguns familiares durante a internação
Por Franciely Gomes
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Mauro Mendonça deu um susto nos familiares e amigos ao ser internado nesta semana. Veterano da TV Globo, o ator de 95 anos esteve sob cuidados médicos devido a um quadro de gripe.
A informação foi confirmada pela própria equipe dele, que emitiu um comunicado oficial atualizando o estado de saúde do artista. Eles alegaram que ele está se recuperando bem da doença.
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Durante a internação, o artista recebeu a visita dos filhos e da esposa, a também atriz Rosamaria Murtinho, com quem é casado há cerca de 60 anos. Eles são pais de Mauro Mendonça Filho, Rodrigo Mendonça e João Paulo Mendonça.
Trabalhos de Mauro na TV
Com mais de 50 anos de carreira, Mauro já atuou em grandes produções da TV Globo, como A Favorita (2008), Cabocla (2004), Anjo Mau (1997), O Cravo e a Rosa (2000) e Paraíso (2009).
Ele também fez parte do elenco de alguns seriados e minisséries da emissora, tais como As Brasileiras (2012). O Quinto dos Infernos (2002) e Shazan, Xerife e Cia. (1973).
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