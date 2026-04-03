Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Aos 95 anos, veterano da Globo é internado e motivo surpreende

O artista recebeu a visita de alguns familiares durante a internação

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

03/04/2026 - 13:05 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O ator fez diversos trabalhos na TV Globo
O ator fez diversos trabalhos na TV Globo -

Mauro Mendonça deu um susto nos familiares e amigos ao ser internado nesta semana. Veterano da TV Globo, o ator de 95 anos esteve sob cuidados médicos devido a um quadro de gripe.

A informação foi confirmada pela própria equipe dele, que emitiu um comunicado oficial atualizando o estado de saúde do artista. Eles alegaram que ele está se recuperando bem da doença.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

O que aconteceu entre Virginia e Zé Felipe? Entenda treta do ex-casal
Paolla Oliveira abre o jogo sobre romance com mestre de bateria
Zé Felipe afronta Virginia e deixa filhos fora da Copa do Mundo 2026

Durante a internação, o artista recebeu a visita dos filhos e da esposa, a também atriz Rosamaria Murtinho, com quem é casado há cerca de 60 anos. Eles são pais de Mauro Mendonça Filho, Rodrigo Mendonça e João Paulo Mendonça.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Rosamaria Murtinho (@roseiramur)

Trabalhos de Mauro na TV

Com mais de 50 anos de carreira, Mauro já atuou em grandes produções da TV Globo, como A Favorita (2008), Cabocla (2004), Anjo Mau (1997), O Cravo e a Rosa (2000) e Paraíso (2009).

Ele também fez parte do elenco de alguns seriados e minisséries da emissora, tais como As Brasileiras (2012). O Quinto dos Infernos (2002) e Shazan, Xerife e Cia. (1973).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ator da Globo Saúde veterano da globo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O ator fez diversos trabalhos na TV Globo
Play

Namorado de Jojo Todynho sofre infarto e é resgatado às pressas

O ator fez diversos trabalhos na TV Globo
Play

Esposa de Neymar revela detalhes da mansão de R$ 50 milhões do casal

O ator fez diversos trabalhos na TV Globo
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

O ator fez diversos trabalhos na TV Globo
Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

x