Aos 95 anos, veterano da Globo é internado e motivo surpreende

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O ator fez diversos trabalhos na TV Globo - Foto: Reprodução | TV Globo

Mauro Mendonça deu um susto nos familiares e amigos ao ser internado nesta semana. Veterano da TV Globo, o ator de 95 anos esteve sob cuidados médicos devido a um quadro de gripe.

A informação foi confirmada pela própria equipe dele, que emitiu um comunicado oficial atualizando o estado de saúde do artista. Eles alegaram que ele está se recuperando bem da doença.

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Durante a internação, o artista recebeu a visita dos filhos e da esposa, a também atriz Rosamaria Murtinho, com quem é casado há cerca de 60 anos. Eles são pais de Mauro Mendonça Filho, Rodrigo Mendonça e João Paulo Mendonça.

Trabalhos de Mauro na TV

Com mais de 50 anos de carreira, Mauro já atuou em grandes produções da TV Globo, como A Favorita (2008), Cabocla (2004), Anjo Mau (1997), O Cravo e a Rosa (2000) e Paraíso (2009).

Ele também fez parte do elenco de alguns seriados e minisséries da emissora, tais como As Brasileiras (2012). O Quinto dos Infernos (2002) e Shazan, Xerife e Cia. (1973).