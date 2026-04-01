Zé Felipe afronta Virginia e deixa filhos fora da Copa do Mundo 2026

Zé Felipe e Virginia são pais de três crianças: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo - Foto: Reprodução | Instagram

Zé Felipe deixou claro que não está gostando nem um pouco das viagens de sua ex-mulher, Virginia Fonseca, com os filhos. O cantor fez um post em seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira, 1º, e afirmou que proibirá as crianças de assistirem aos jogos da Copa do Mundo 2026 com a mãe.

Em seu relato, o sertanejo explicou que as crianças estão perdendo muitas aulas na escola e não estão conseguindo ter uma rotina certa devido as temporadas de viagem organizadas pela influenciadora, que atualmente namora o jogador Vini Jr.

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“Tô numa saudade dos meus filhos hoje. Daqui 7 dias a gente vai estar juntinho, e aí acabou. Acabou esse negócio de viajar. Sem Copa do Mundo, sem viagem. É estudar e rotina”, disparou ele.

O artista ainda reforçou que a loira deverá levar um professor particular para as crianças, caso queira seguir com uma viagem. “Esse negócio de ficar quebrando rotina acabou. Assim vai ser. 'Ai, tive que viajar, vou levar professor.' Leva. Depois volta pra rotina de novo. E é assim”, concluiu.

ele é MUITO afetado com o Vinicius e nem disfarça, né? um irresponsável que desmarcou o ortopedista da filha escondido, porque as perninhas tortas dela lembravam o jeito de andar do pai dele. agora tá fingindo que liga pra educação das crianças. pic.twitter.com/OcBHRtLaXh — fnanda 🐆 (@dailyfesep) April 1, 2026

Troca de indiretas com Virginia

Apesar de não ter citado diretamente o nome de Virginia Fonseca, internautas entenderam que a mensagem foi destinada a ela, já que a famosa está passando uma temporada com as crianças nos Estados Unidos, onde aconteceram os amistosos do Brasil na Copa do Mundo.

Recentemente, o ex-casal protagonizou uma troca de indiretas nas redes sociais, após a ex-namorada do artista, a cantora Ana Castela, ser filmada maquiando a filha do meio de Virginia e Zé, Maria Flor.

Incomodada com a exposição da garotinha, Virginia publicou um vídeo onde a menina afirma que só a mãe pode maquiá-la. O registro repercutiu na web e chegou até Zé, que criticou a postura da ex-esposa.