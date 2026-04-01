Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DEU RUIM

Zé Felipe afronta Virginia e deixa filhos fora da Copa do Mundo 2026

O cantor ainda criticou a falta de rotina dos filhos

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

01/04/2026 - 11:29 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Zé Felipe e Virginia são pais de três crianças: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo
Zé Felipe e Virginia são pais de três crianças: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo -

Zé Felipe deixou claro que não está gostando nem um pouco das viagens de sua ex-mulher, Virginia Fonseca, com os filhos. O cantor fez um post em seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira, 1º, e afirmou que proibirá as crianças de assistirem aos jogos da Copa do Mundo 2026 com a mãe.

Em seu relato, o sertanejo explicou que as crianças estão perdendo muitas aulas na escola e não estão conseguindo ter uma rotina certa devido as temporadas de viagem organizadas pela influenciadora, que atualmente namora o jogador Vini Jr.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Tô numa saudade dos meus filhos hoje. Daqui 7 dias a gente vai estar juntinho, e aí acabou. Acabou esse negócio de viajar. Sem Copa do Mundo, sem viagem. É estudar e rotina”, disparou ele.

Leia Também:

Veterano da Globo choca ao revelar: “Fiz suruba com 7 pessoas”
Lorenzo? Lore Improta e Léo Santana revelam nome do segundo filho
Cantor é preso por dívida de pensão de R$ 200 mil

O artista ainda reforçou que a loira deverá levar um professor particular para as crianças, caso queira seguir com uma viagem. “Esse negócio de ficar quebrando rotina acabou. Assim vai ser. 'Ai, tive que viajar, vou levar professor.' Leva. Depois volta pra rotina de novo. E é assim”, concluiu.

Troca de indiretas com Virginia

Apesar de não ter citado diretamente o nome de Virginia Fonseca, internautas entenderam que a mensagem foi destinada a ela, já que a famosa está passando uma temporada com as crianças nos Estados Unidos, onde aconteceram os amistosos do Brasil na Copa do Mundo.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Virginia (@virginia)

Recentemente, o ex-casal protagonizou uma troca de indiretas nas redes sociais, após a ex-namorada do artista, a cantora Ana Castela, ser filmada maquiando a filha do meio de Virginia e Zé, Maria Flor.

Incomodada com a exposição da garotinha, Virginia publicou um vídeo onde a menina afirma que só a mãe pode maquiá-la. O registro repercutiu na web e chegou até Zé, que criticou a postura da ex-esposa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Copa do Mundo 2026 vírginia zé felipe

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Zé Felipe e Virginia são pais de três crianças: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo
Play

Namorado de Jojo Todynho sofre infarto e é resgatado às pressas

Zé Felipe e Virginia são pais de três crianças: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo
Play

Esposa de Neymar revela detalhes da mansão de R$ 50 milhões do casal

Zé Felipe e Virginia são pais de três crianças: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

Zé Felipe e Virginia são pais de três crianças: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo
Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

x