Lorenzo? Lore Improta e Léo Santana revelam nome do segundo filho

Lore Improta e Léo Santana - Foto: Greyce Coli

O casal Lore Improta e Léo Santana revelou, nesta terça-feira, 31, o nome do segundo filho durante um chá de bebê realizado em Salvador. Mantendo a tradição do “L” na família, os dois escolheram o nome Levi.

"Esse nome chegou pra gente como um presente. Levi significa “unido”, “ligado”, “aquele que se junta” e é exatamente o que ele vem fazer, se unir a nós", afirma a dançarina.

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Os famosos já são pais da pequena Liz, de quatro anos, e a dançarina está no sétimo mês de gestação do segundo filho. Lore Improta afirmou que o nome escolhido combina com a nova fase da família.

“Desde o momento em que pensamos nele, sentimos que fazia todo sentido com tudo o que estamos vivendo. É um nome que carrega história e muito amor”, disse Lore.

Não é mais Lorenzo

O nome Lorenzo estava entre as opções do casal desde a primeira gestação. No entanto, a dançarina decidiu mudar a escolha após a filha mais velha não gostar do nome.

“Todo mundo lá em casa tem direito a voto na escolha do nome. E ela não aceitava Lorenzo de jeito nenhum. Aí eu falei: vamos ter que dar um jeito de escolher outro nome”, disse a influenciadora durante o programa Encontro, da TV Globo.