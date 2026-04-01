Veterano da Globo choca ao revelar: “Fiz suruba com 7 pessoas”

O artista contou detalhes de suas experiências - Foto: Reprodução | Instagram

Marcos Oliveira voltou a causar burburinho na web nesta semana. Após revelar que snetia falta de fazer sexo no Retiro dos Artistas, o veterano da TV Globo contou algumas de suas aventuras sexuais na juventude e revelou que já fez suruba com cerca de 7 pessoas.

“Estou dando menos. A casa já deu. Já dei muito, graças a Deus. Dei e recebi da mesma forma. Quem dá, recebe. Fui [muito levado], fiz [muitas travessuras], 300 quilômetros por hora, cara. Fiz ménage à trois [sexo a três], ménage à quatre [a quatro], a sete... sete pessoas, homem, mulher”, disse ele, em entrevista ao podcast ‘Papagaio Falante’.

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Eterno intérprete do personagem Beiçola na série ‘A Grande Família’, o artista ainda afirmou que a vida era mais descomplicada na juventude. Não tinha tempo ruim, porque hoje em dia... [risos] o mundo encaretou. Tenho muitos riscos hoje em dia”, disparou.

“As pessoas eram mais leves, então pintava um lance, acontecia e acabava. Hoje, se pintou o lance e você fizer, está no dia seguinte no Instagram de não sei quem. Instagram, câmeras, se você ajoelhar e rezar o Pai Nosso, vão achar que você está fazendo outra coisa”, completou.

Dificuldades para se relacionar

Em seu relato, Marcos também contou que está sentindo algumas dificuldades para se relacionar devido a idade e alguns problemas de saúde que adquiriu ao longo dos últimos anos.

“Meu mundo caiu, estou com problema aqui embaixo, estou com fístula, estou com colostomia ainda, às vezes dói. Nesta vida, não vai mais”, confessou ele.

Entretanto, o famoso garantiu que a mudança não afetou seu desejo e prazer. “Sexo faz parte da vida. É que nem comer, beber, cagar, porque mistura sexualidade com afetividade”, disparou.

“Claro que não vou fazer sexo com quem me odeia ou se a odeio, mas, na base do sexo, pode acontecer tudo. Ali que você expõe sua persona. Tesão a gente nunca perde. A coisa fica na cabeça, mas o estado físico não acontece”, concluiu.