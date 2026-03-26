Ex-ator da Globo critica falta de sexo em Retiro dos Artistas

O ator fez parte do elenco da série 'A Grande Família' - Foto: Reprodução | TV Globo

Marcos Oliveira abriu o coração e criticou a falta de sexo durante sua estadia no Retiro dos Artistas. Morando no abrigo para idoso desde abril de 2025, o ex-ator da Globo, que ficou conhecido por interpretar o personagem Beiçola, afirmou que sente falta de se relacionar com pessoas.

“A gente, mesmo velho, a sexualidade existe. No inconsciente, à noite, você tem desejos sexuais noturnos, entendeu? E isso não se toca no assunto, porque velho é para não sentir mais prazer, para não ter mais relação”, disse ele, em entrevista à Veja.

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O artista ainda destacou que a parte que mais sente falta é o carinho,que se mistura com a intimidade. “Não quero que seja um sexo Cirque du Soleil, entendeu? Que sobe, desce. Não, mas é uma troca de carinho, uma troca de alguma coisa, e aqui não pode ter isso”, disparou.

Convivência delicada

Em seu desabafo, Marcos também reclamou da convivência com os outros colegas do abrigo. Ele afirmou que as pessoas gritam bastantes durante as refeições e falam apenas sobre as coisas que fizeram no passado.

“Viver aqui é ótimo, só que tem que se adaptar. Aqui não tem uma conduta geral para conviver. E aí você vai e aguenta. Na hora do almoço, é uma refeição que eles falam pra caralho. Gritam, a relação deles é gritar”, contou.

“Então eu fico quieto, vou lá, aguento numa boa, mas aqui, depois dos 70, 80 anos, não tem mais respeito, então foda-se, deixa o pessoal falar. E eles não têm o hábito de um ir na casa do outro. Então eles preferem na hora da refeição fazer algum comentário. E só falam sobre o passado. E aí, bicho, eu não estou no passado”, completou.

Pronunciamento Retiro dos Artistas

Ciente da repercussão em torno da entrevista de Marcos, a equipe do Retiro dos Artistas se manifestou e emitiu uma nota oficial, repudiando as falas do famoso sobre o espaço de acolhimento.

“O Retiro dos Artistas, instituição centenária que há mais de 100 anos acolhe profissionais da arte, tem como missão oferecer dignidade, respeito e qualidade de vida aos seus residentes”, iniciou o texto.

“[..] Sobre as recentes declarações do residente Marcos Oliveira, entendemos que foram infelizes e não refletem a realidade da maioria dos nossos residentes. Ainda assim, é importante reconhecer que nem toda pessoa que precisa de ajuda se sente confortável em estar em uma posição de vulnerabilidade”, completou.

Os donos do espaço ainda reforçaram que o ator não é obrigado a estar no local e pode sair quando quiser. “Precisar, aceitar e querer estar nessa condição são coisas diferentes, e isso também exige compreensão”, escreveram.

“Seguimos assumindo nossos acertos e falhas, com o compromisso de sempre evoluir. Reforçamos ainda que todos os residentes possuem livre arbítrio para estar aqui, podendo ir e vir quando desejarem”, alegaram.