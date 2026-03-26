Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SOLTOU O VERBO

Ex-ator da Globo critica falta de sexo em Retiro dos Artistas

O espaço respondeu às críticas feitas pelo artista

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

26/03/2026 - 9:02 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O ator fez parte do elenco da série 'A Grande Família'
O ator fez parte do elenco da série 'A Grande Família' -

Marcos Oliveira abriu o coração e criticou a falta de sexo durante sua estadia no Retiro dos Artistas. Morando no abrigo para idoso desde abril de 2025, o ex-ator da Globo, que ficou conhecido por interpretar o personagem Beiçola, afirmou que sente falta de se relacionar com pessoas.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Marcos Oliveira (@marcosoliveiraator)

“A gente, mesmo velho, a sexualidade existe. No inconsciente, à noite, você tem desejos sexuais noturnos, entendeu? E isso não se toca no assunto, porque velho é para não sentir mais prazer, para não ter mais relação”, disse ele, em entrevista à Veja.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O artista ainda destacou que a parte que mais sente falta é o carinho,que se mistura com a intimidade. “Não quero que seja um sexo Cirque du Soleil, entendeu? Que sobe, desce. Não, mas é uma troca de carinho, uma troca de alguma coisa, e aqui não pode ter isso”, disparou.

Convivência delicada

Em seu desabafo, Marcos também reclamou da convivência com os outros colegas do abrigo. Ele afirmou que as pessoas gritam bastantes durante as refeições e falam apenas sobre as coisas que fizeram no passado.

“Viver aqui é ótimo, só que tem que se adaptar. Aqui não tem uma conduta geral para conviver. E aí você vai e aguenta. Na hora do almoço, é uma refeição que eles falam pra caralho. Gritam, a relação deles é gritar”, contou.

“Então eu fico quieto, vou lá, aguento numa boa, mas aqui, depois dos 70, 80 anos, não tem mais respeito, então foda-se, deixa o pessoal falar. E eles não têm o hábito de um ir na casa do outro. Então eles preferem na hora da refeição fazer algum comentário. E só falam sobre o passado. E aí, bicho, eu não estou no passado”, completou.

Leia Também:

Ator da Globo assume ser de direita e detona ataques: “Acho estúpido”
Irmão de Anitta é liberado após ser detido em Paris e fazer apelo
Influenciadores com síndrome de Down marcam presença em premiação

Pronunciamento Retiro dos Artistas

Ciente da repercussão em torno da entrevista de Marcos, a equipe do Retiro dos Artistas se manifestou e emitiu uma nota oficial, repudiando as falas do famoso sobre o espaço de acolhimento.

“O Retiro dos Artistas, instituição centenária que há mais de 100 anos acolhe profissionais da arte, tem como missão oferecer dignidade, respeito e qualidade de vida aos seus residentes”, iniciou o texto.

“[..] Sobre as recentes declarações do residente Marcos Oliveira, entendemos que foram infelizes e não refletem a realidade da maioria dos nossos residentes. Ainda assim, é importante reconhecer que nem toda pessoa que precisa de ajuda se sente confortável em estar em uma posição de vulnerabilidade”, completou.

Os donos do espaço ainda reforçaram que o ator não é obrigado a estar no local e pode sair quando quiser. “Precisar, aceitar e querer estar nessa condição são coisas diferentes, e isso também exige compreensão”, escreveram.

“Seguimos assumindo nossos acertos e falhas, com o compromisso de sempre evoluir. Reforçamos ainda que todos os residentes possuem livre arbítrio para estar aqui, podendo ir e vir quando desejarem”, alegaram.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ator marcos oliveira Retiro dos Artistas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O ator fez parte do elenco da série 'A Grande Família'
Play

Namorado de Jojo Todynho sofre infarto e é resgatado às pressas

O ator fez parte do elenco da série 'A Grande Família'
Play

Esposa de Neymar revela detalhes da mansão de R$ 50 milhões do casal

O ator fez parte do elenco da série 'A Grande Família'
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

O ator fez parte do elenco da série 'A Grande Família'
Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

x