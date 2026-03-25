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AJUDA INTERNACIONAL

Irmão de Anitta é liberado após ser detido em Paris e fazer apelo

A esposa do presidente Lula interveio na situação do empresário

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

25/03/2026 - 10:31 h | Atualizada em 25/03/2026 - 11:45

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Janja acionou seus contatos para ajudar Renan
Janja acionou seus contatos para ajudar Renan -

Renan Machado recebeu ajuda da primeira-dama Janja para ser liberado da prisão em Paris, na França, nesta terça-feira, 24. Irmão da cantora Anitta, o empresário foi detido após perder o passaporte durante o embarque.

Namorada de Renan, a influenciadora Hariany Almeida foi quem revelou a relação da esposa do presidente Lula com a liberação de um novo documento para o rapaz, que estava fazendo uma viagem romântica ao lado da amada.

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“Janja ajudou a liberar um passaporte novo para ele ainda hoje, estou indo no consulado pegar para tirar ele de lá”, escreveu a cunhada de Anitta em um post no Instagram.

Apelo de Anitta

O caso de Renan ganhou repercussão após sua irmã, a cantora Anitta, contar o ocorrido publicamente nas redes sociais. A artista publicou um vídeo em seu perfil do Instagram e pediu ajuda aos seguidores e amigos para tirar o irmão da cadeia.

“Galera é o seguinte. Viajei para o meu aniversário, do outro lado do mundo, e meu irmão veio passar comigo. Viemos em voos diferentes. Agora que cheguei. A conexão dele foi em Paris, quando passou no raio X pegaram a jaqueta que estava com o passaporte dentro”, disse ela.

“Ele pediu ajuda para todo mundo e ninguém achou. Além de ter sido furtado, está preso em Paris. A polícia não deixa ele sair e ninguém encontra uma solução. Alguém conhece alguém? A gente está ligando para Deus e o mundo”, pediu.

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Campanha para Bolsonaro

Apesar de ter recebido ajuda da primeira-dama do PT, Renan Machado já realizou campanha para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em 2016, o empresário defendeu o então deputado nas redes sociais.

Já em 2022, ele curtiu um post do jogador Neymar, em que o atleta apoiava o parlamentar, dançando o jingle de campanha dele, que perdeu nas urnas para o atual presidente Lula.

Vale lembrar que no mesmo ano, Anitta prestou apoio publicamente a Lula. Na época, ela compartilhou uma foto declarando seu voto do presidente e fazendo a letra “L” com os dedos.

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Tags:

anitta janja Política

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