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DETIDO

Irmão de Anitta é preso durante viagem internacional

A artista ainda pediu ajuda para soltar o familiar

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

24/03/2026 - 13:43 h

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A cantora contou detalhes do ocorrido
A cantora contou detalhes do ocorrido -

Anitta usou suas redes sociais para revelar que seu irmão mais velho, Renan Machado, foi preso durante uma viagem por Paris, na França, nesta terça-feira, 24. A cantora explicou que o familiar ficou detido no setor da imigração após perder o passaporte.

“Galera é o seguinte. Viajei para o meu aniversário, do outro lado do mundo, e meu irmão veio passar comigo. Viemos em voos diferentes. Agora que cheguei. A conexão dele foi em Paris, quando passou no raio X pegaram a jaqueta que estava com o passaporte dentro. Ele pediu ajuda para todo mundo e ninguém achou”, disse.

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A famosa aproveitou para fazer um apelo aos seguidores e amigos, pedindo ajuda para liberar o irmão desta situação. “Além de ter sido furtado, está preso em Paris. A polícia não deixa ele sair e ninguém encontra uma solução. Alguém conhece alguém? A gente está ligando para Deus e o mundo”, disparou.

Assista:

Perda do passaporte

Namorada de Renan, a influenciadora Hariany Almeida também se manifestou sobre o ocorrido e explicou detalhes do caso. Ela informou que estava acompanhada do namorado quando tudo aconteceu e que a polícia pretende deportá-lo de volta para o Brasil.

“Meu namorado perdeu o passaporte dentro do aeroporto. Ele passou com o passaporte no raio x depois do voo do Brasil na conexão e esqueceu na bandeja. Passou um tempo e nós pedimos ajuda de todo mundo, mas olharam nas câmeras e nada”, escreveu ela.

“Agora prenderam ele para deportar de volta para o Brasil e eu não pude nem ficar com ele. Agora tô em outro país, sozinha e sem a nossa viagem dos sonhos. Já chorei e não foi pouco”, completou.

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Tags:

anitta prisão renan machado

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