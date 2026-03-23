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MEMÓRIA

Morre aos 66 anos o ator Gerson Brenner

Ex-galã da TV Globo vivia com sequelas de um assalto ocorrido em 1998

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

23/03/2026 - 23:45 h

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Ator iniciou trajetória nos palcos antes de estrear na televisão
Ator iniciou trajetória nos palcos antes de estrear na televisão -

O cenário artístico brasileiro perdeu, nesta segunda-feira, 23, o ator Gerson Brenner, aos 66 anos. Um dos grandes nomes da teledramaturgia da década de 1990, Brenner teve a carreira precocemente interrompida por um ato de violência que comoveu o país há 27 anos. A confirmação da morte foi feita pela filha, Vica Brenner, através das redes sociais.

O ator iniciou a trajetória nos palcos antes de estrear na televisão. Após passagens pela extinta TV Manchete, onde brilhou em Kananga do Japão (1989), Brenner consolidou sua imagem de galã na TV Globo.

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Entre os papéis mais marcantes estão o Gerson, de Rainha da Sucata (1990), e participações em sucessos como Top Model, Perigosas Peruas e Deus Nos Acuda.

Emboscada

A trajetória de sucesso foi drasticamente alterada na madrugada de 17 de agosto de 1998. Brenner viajava de São Paulo para o Rio de Janeiro para gravar as cenas finais da novela Corpo Dourado quando caiu em uma emboscada na Rodovia Ayrton Senna.

Assaltantes haviam espalhado pedras na pista para forçar a parada de veículos. Ao descer do carro para trocar um pneu furado, o ator foi baleado na cabeça.

Embora tenha sobrevivido após dias de internação, o projétil atravessou o lado esquerdo do cérebro, deixando sequelas graves na fala, mobilidade e capacidade cognitiva.

Anos de superação

Afastado dos holofotes, Gerson Brenner passou as últimas décadas em uma rotina de cuidados médicos e terapias. Ele vivia em São Paulo acompanhado pela esposa, a psicóloga Marta Mendonça, com quem se casou em 2014 após conhecê-la durante o tratamento.

Nos últimos anos, Marta relatava que o ator mantinha o bom humor e a paixão pela profissão, emocionando-se ao assistir às reprises de seus trabalhos na televisão. Além de Vica, Brenner deixa a filha Anna Haas, de seu relacionamento com a ex-modelo Ana Cristina Haas.

O local do velório e sepultamento ainda não foram divulgados pela família.

Papéis

1989: Estreia em Kananga do Japão (Manchete).

1990: Sucesso nacional como Gerson em Rainha da Sucata (Globo).

1992: Atua em Deus nos Acuda.

1998: Interpreta Jorginho em Corpo Dourado, último papel.

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Tags:

Gerson Brenner Novelas Anos 90 teledramaturgia brasileira Violência e Arte

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