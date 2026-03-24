Atriz sofre tentativa de furto e faz alerta: “Estamos vulneráveis”

A atriz desabafou sobre o ocorrido - Foto: Reprodução | Instagram

Bárbara Borges passou por um susto neste fim de semana, no Rio de Janeiro. A atriz fez um post em seu perfil do Instagram e contou que foi vítima de uma tentativa de furto na capital fluminense.

Em seu relato, ela afirmou que foi surpreendida por um motoqueiro que usava a mochila de um aplicativo de delivery. “Eu estava com a minha antena parabólica ligada e eis que consegui perceber, sentir, visualizar uma moto passando, identifiquei a logo famosa e aí, em questão de segundos, a moto já subiu em cima da calçada”, disse.

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“E nesse tempo em que estava vindo na minha direção, foi o tempo que consegui travar o celular aqui com os meus dedos, com a minha mão. Senti a mão da pessoa ainda batendo aqui nos meus dedos, só que ele não conseguiu pegar bem, mas senti aquele solavanco da moto, ele foi”, relatou.

A campeã do reality show A Fazenda 14 ainda contou que foi ajudada pelas pessoas que passavam na rua e presenciaram a situação, recebendo o devido acolhimento após o momento de tensão.

“As pessoas que estavam na rua pararam, vieram até mim e falaram: 'Está tudo bem?'. Ainda cheguei em casa com a adrenalina muito alta, mesmo não tendo conseguido roubar, eu acho que só o ato, né, a situação”, disparou.

“Ontem, para dormir, eu fiquei revisitando toda hora esse momento e aqueles segundos em que tensionei meu corpo. Eu sabia do risco e, ainda assim, eu pensei assim: 'poxa, rapidinho', porque a gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente”, completou.

Alerta

Por fim, Bárbara aproveitou o relato para fazer um alerta aos seguidores sobre o perigo do país. Ela afirmou que as pessoas precisam estar mais atentas ao andar na rua para não serem vítimas de crime como este, pois o governo não faz o devido papel de proteção.

“Estamos vulneráveis, porque a gente vive uma falha estrutural do nosso estado que não entrega para a sociedade o básico, que é a segurança (...) Acaba sobrando o quê? Para a gente”, alertou.