Influenciador agredido por Orochi quebra silêncio e nega assédio
Caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 23
O rapper Orochi se envolveu em uma polêmica na madrugada desta segunda-feira, 23, ao agredir o influenciador Renato Azevedo. Após a repercussão, a vítima, conhecido como Mate Afrodisíaco usou as redes sociais para se defender das acusações.
Em vídeo publicado, o influenciador negou qualquer envolvimento em caso de assédio e apresentou sua versão dos fatos. Segundo ele, a situação teria sido tirada de contexto.
“Não teve nada disso de assédio. Orochi me tacou um copo, eu taquei um balde de gelo nele. Já existe uma rixa porque falei da Lara Juca no Rancho do Maia. Estão querendo distorcer a situação”, afirmou.
O que aconteceu?
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento da confusão. Nas imagens, Orochi conversa com uma mulher e ela fala: ‘eu nem conheço’.
Em seguida, outra mulher chama o rapper, momento em que o influenciador joga um balde de gelo em direção ao artista. Após a ação, Orochi desce do palco e agride Renato com uma sequência de socos, sendo contido por pessoas que estavam no local.
Internautas também levantaram rumores de que influenciadores teriam jogado água nas mulheres que estavam ao seu lado. Até o momento, Orochi não se pronunciou oficialmente sobre o caso.
Veja vídeo da agressão:
