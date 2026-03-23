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CONFUSÃO

Beatriz Reis afronta Davi Brito sobre vitória do BBB 24 e baiano reage

A influenciadora falou sobre o título de campeã do reality show

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

23/03/2026 - 12:50 h | Atualizada em 23/03/2026 - 13:01

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Bia do Brás e Davi Brito na imagem
Bia do Brás e Davi Brito na imagem -

Beatriz Reis se envolveu em uma confusão com Davi Brito neste domingo, 22. A influenciadora digital revelou que se considera a verdadeira campeã do BBB 24, edição que consagrou o baiano como vencedor e dono do prêmio milionário.

“Me vejo como campeã da minha edição e da minha vida. Não adianta ganhar o programa e não acontecer mais nada. Tem que seguir uma carreira, ter uma construção”, disse ela, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

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“[...] O prêmio é maravilhoso, é um valor gigante, mas o dinheiro acaba. Eu diria que mais difícil do que entrar no Big Brother é manter um pós. São poucos os que permanecem ali”, completou ela, que tem trabalho com grandes marcas.

A morena ainda reforçou que hoje em dia não passa vontade com relação a vida financeira. “Hoje eu frequento lugares que para mim eram inacessíveis. Não passo vontade de comprar, de comer uma coisa que eu queira. Nunca vou parar de trabalhar, até porque eu nem conseguiria. Quero construir cada vez mais”, concluiu.

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Resposta de Davi Brito

Ciente das falas da ex-colega de confinamento, Davi Brito se pronunciou. O baiano fez um post em seu perfil do Instagram, nesta segunda-feira, 23, e alegou que venceu o reality show da TV Globo por mérito.

“Dias difíceis, só quem está lá dentro sabe, sente na pele. Mas a favela venceu. Quem é escolhido por Deus jamais será derrotado. Porque quem escolheu não foi o homem, foi Deus. Sempre fui grato a Deus, ele nunca me desamparou”, disse ele.

O empresário ainda reforçou que o valor do prêmio mudou sua vida e a de sua família. “Eu fui lutar pelo prêmio que não só mudou a minha vida, mas a de muitas pessoas que estavam ao meu redor. Fiquei fodido psicologicamente, mas Deus me deu a vitória. Ganhei por mérito”, finalizou.

Post de Dvai Brito na web
Post de Dvai Brito na web | Foto: Reprodução | Instagram

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BBB Beatriz Reis Davi Brito

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