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PEGO NO PULO

Cantor João Gordo é detido com drogas em aeroporto

O artista estava tentando embarcar para São Paulo quando foi abordado pelos guardas

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

23/03/2026 - 10:00 h | Atualizada em 23/03/2026 - 10:11

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O artista foi levado a uma sala reservada
O artista foi levado a uma sala reservada -

João Gordo foi detido com drogas no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, Minas Gerais. O caso aconteceu na manhã de domingo, 22, quando o cantor tentava embarcar para São Paulo.

Segundo informações divulgadas pelo portal Splash, o vocalista da banda Ratos de Porão foi confrontado por seguranças do aeroporto, que encontraram pequenas porções de substâncias semelhantes a haxixe e maconha.

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A apreensão foi realizada após funcionários identificarem um isqueiro na mala do artista, objeto que possui transporte proibido em malas de mão e sacolas de fácil acesso do passageiro.

Em seguida, João Gordo foi detido e encaminhado a uma sala do aeroporto, onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime previsto na legislação de drogas. Ele foi liberado minutos depois e deverá comparecer à Justiça quando convocado.

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Pronunciamento

Ciente da repercussão da notícia, João se pronunciou sobre o ocorrido. Em seu perfil do Instagram, ele fez um post debochando da situação e simulou a manchete de um jornal.

“Extra!!! João Gordo é detido com 1 tonelada de nadaína no aeroporto de Confins do Juda… Graças à bendita Lei Ruaneta foi liberado impune!!!!!!”, escreveu ele na legenda da publicação.

“Só Deus pode me julgar’, disse o drogado esquerdalha, portador de uma quantidade absurda de substâncias ilícitas, 1 g de foda-se e 2g de pawnosewcu”, concluiu o artista.

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Um post compartilhado por velho ranzinza (@jgordo)

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Tags:

Aeroporto cantor Polícia

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