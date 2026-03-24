Shakira tem shows adiados devido a guerra no Oriente Médio

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A artista ainda não se manifestou sobre a decisão - Foto: Reprodução | Instagram

Shakira sofreu um prejuízo alto devido a guerra no Oriente Médio. A cantora teve uma apresentação adiada e outra cancelada, em prol de garantir sua segurança e a dos fãs que acompanhariam os shows.

Previsto para acontecer inicialmente em 1º de abril, no Catar, um dos espetáculos teve seu cancelamento anunciado pelo órgão de turismo do Catar, Visit Catar, em uma postagem na rede social, nesta terça-feira, 24. Eles informaram que a mudança foi feita devido à “atual situação regional”.

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Já a outra apresentação, que aconteceria em Abu Dhabi, foi adiada para novembro. O show faria parte Offlimits Music Festival e também contaria com a participação da banda Jonas Brothers, mas sua venda foi suspensa na plataforma Platinumlist, dos Emirados Árabes Unidos.

Guerra no Oriente Médio

Os conflitos armados no Oriente Médio acontecem desde fevereiro, quando os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irã, após afirmarem que não conseguiram avançar o suficiente nas negociações para acabar com o programa nuclear do país.

Revoltado com a situação e a morte de seu líder político, o Irã atacou países que abrigam bases norte-americanas, além de atingir importantes infraestruturas de energia e produção de petróleo.