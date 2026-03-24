IBEST 2026
Influenciadores com síndrome de Down marcam presença em premiação
Criadores de conteúdo são conhecidos pela sua atuação na defesa da inclusão
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Marcando presença na premiação iBest 2026, os influenciadores com síndrome de Down Cacai Bauer, da Bahia, Matheus Colmatti, de São Paulo, e Beatriz Casali, de Sergipe, ganham destaque no evento, que acontece nesta terça-feira,24, a partir das 19h, em São Paulo.
Os criadores de conteúdo são reconhecidos por sua atuação na defesa da inclusão e da representatividade nas redes sociais.
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Conheça os influenciadores
A baiana Cacai Bauer é conhecida por ser uma das precursoras na produção de conteúdo digital voltado à inclusão. Em suas redes, ela combate o capacitismo por meio de vídeos de humor e dança.
Já a sergipana Beatriz Casali produz conteúdos voltados para moda e beleza, com foco em uma comunicação acessível ao público.
Matheus Colmatti, paulista, por sua vez, compartilha vídeos motivacionais, combinando humor e reflexões sobre o cotidiano.
O que é a premiação iBest?
O Prêmio iBest consolidou-se como uma das principais premiações do ambiente digital no Brasil desde 1995.
A escolha dos vencedores ocorre por meio de votação popular e pela avaliação da Academia iBest, formada por especialistas do setor. A cerimônia reúne influenciadores, empresas e iniciativas que se destacam pelo alcance, impacto e relevância ao longo do ano.
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