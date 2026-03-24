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IBEST 2026

Influenciadores com síndrome de Down marcam presença em premiação

Criadores de conteúdo são conhecidos pela sua atuação na defesa da inclusão

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

24/03/2026 - 17:31 h

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Cacai Bauer, Matheus Colmatti e Beatriz Casali
Cacai Bauer, Matheus Colmatti e Beatriz Casali -

Marcando presença na premiação iBest 2026, os influenciadores com síndrome de Down Cacai Bauer, da Bahia, Matheus Colmatti, de São Paulo, e Beatriz Casali, de Sergipe, ganham destaque no evento, que acontece nesta terça-feira,24, a partir das 19h, em São Paulo.

Os criadores de conteúdo são reconhecidos por sua atuação na defesa da inclusão e da representatividade nas redes sociais.

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Conheça os influenciadores

A baiana Cacai Bauer é conhecida por ser uma das precursoras na produção de conteúdo digital voltado à inclusão. Em suas redes, ela combate o capacitismo por meio de vídeos de humor e dança.

Já a sergipana Beatriz Casali produz conteúdos voltados para moda e beleza, com foco em uma comunicação acessível ao público.

Matheus Colmatti, paulista, por sua vez, compartilha vídeos motivacionais, combinando humor e reflexões sobre o cotidiano.

O que é a premiação iBest?

O Prêmio iBest consolidou-se como uma das principais premiações do ambiente digital no Brasil desde 1995.

A escolha dos vencedores ocorre por meio de votação popular e pela avaliação da Academia iBest, formada por especialistas do setor. A cerimônia reúne influenciadores, empresas e iniciativas que se destacam pelo alcance, impacto e relevância ao longo do ano.

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Tags:

entretenimento síndrome de down

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