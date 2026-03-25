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SINCERO

Ator da Globo assume ser de direita e detona ataques: “Acho estúpido”

O artista ainda comentou sobre as brigas políticas entre as pessoas

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

25/03/2026 - 12:06 h

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O ator stá no ar na novela 'Três Graças', da TV Globo
O ator stá no ar na novela 'Três Graças', da TV Globo -

Juliano Cazarré abriu o coração e desabafou sobre os ataques que recebe por sua opinião política. Assumidamente de direita, o ator da Globo contou que passou a evitar comentar sobre o assunto devido as críticas dos internautas.

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Um post compartilhado por Juliano Cazarré (@cazarre)

“Política, eu evito falar. Se você for pegar lá no meu Instagram, vai ver que tem muito pouco nos últimos anos. Mas eu fiquei marcado por ser uma pessoa que não é de esquerda”, disse ele, em entrevista a Quem.

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O artista ainda contou que conhece vários famosos com o mesmo posicionamento que o dele, mas que não possuem a mesma coragem de falar publicamente, devido a perda de engajamento e contratos com marcas.

“É uma posição que pouquíssimos atores têm coragem de dizer, embora eu conheça vários que também não são, mas ficam na moita por medo da repercussão negativa, do cancelamento, de perder publicidade. Essa dimensão da política ocupa muito pouco espaço nas minhas redes sociais”, disparou.

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Críticas

Apesar de ter suas opiniões fortes, o ator garantiu que evita falar de política o tempo todo na web e prefere receber o carinho dos públicos na rua, ignorando as críticas que recebe de alguns internautas.

“Às vezes aparece alguém que não me conhece e faz algum comentário negativo. Mas o que me importa é que eu saio na rua todos os dias e só recebo carinho. Pessoas que gostam de mim, que gostam que eu fale de Deus. Se tem alguma hostilidade, é sempre nas redes sociais, geralmente perfil falso”, afirmou.

“Com o tempo, a gente aprende a não ligar, a não levar para o coração. Eu tento falar menos de política porque tem pessoas que também não concordam com a minha visão política, mas me seguem e gostam do meu trabalho”, explicou.

Por fim, ele reforçou que não pretende ficar no meio desta briga de posicionamento. “Não quero ficar nessa briga de direita e esquerda o tempo todo. Acho isso estúpido. A vida é muito maior do que isso. Todo mundo tem muito mais coisa que aproxima do que afasta”, concluiu.

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Tags:

ator da Globo Juliano Cazarré Política

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