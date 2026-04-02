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POLÊMICA

O que aconteceu entre Virginia e Zé Felipe? Entenda treta do ex-casal

Confusão entre os famosos vem movimentando as redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

02/04/2026 - 17:51 h

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Virginia Fonseca e Zé Felipe
Virginia Fonseca e Zé Felipe -

O ex-casal Virginia Fonseca e Zé Felipe tem movimentado as redes sociais após polêmicas envolvendo a criação dos filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

A repercussão começou após o cantor sertanejo publicar, em seu perfil no Instagram, um desabafo sobre a saudade dos filhos e os novos limites em relação às viagens das crianças.

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“Tô morrendo de saudade dos meus filhos hoje. Daqui a sete dias a gente vai estar juntinho. Aí acabou. Acabou esse negócio de viajar. Sem Copa do Mundo, sem viagem, é estudar. Estudar, rotina”, declarou.

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Atualmente, as crianças estão em Madri, na casa do jogador Vinícius Júnior, atual namorado de Virginia. Elas estão em viagem com a mãe desde o dia 25 de março.

Léo Dias expõe evasão escolar e faz ameaça

A declaração do cantor gerou forte repercussão nas redes sociais. Em meio à polêmica, o jornalista Léo Dias afirmou, durante o programa O Melhor da Tarde, que os filhos da influenciadora teriam frequentado a escola entre 11 e 12 dias desde o início do ano letivo de 2026.

Ainda durante a exibição, Léo Dias fez uma declaração em tom de ameaça à influenciadora, sugerindo que poderia expor outras polêmicas envolvendo Virginia que, segundo ele, nunca foram divulgadas.

“Lembra de tudo o que a gente segurou em prol da nossa amizade. (…) Se eu estivesse atacado, eu iria relembrar tanta coisa que eu não publiquei…”, afirmou.

Virginia se pronuncia sobre polêmica

Após o desabafo do pai das crianças sobre a “quebra de rotina”, Virginia se manifestou sobre o caso, que voltou a ganhar força nas redes sociais.

Em conversa com Léo Dias, a influenciadora afirmou que os filhos retornarão à rotina escolar em breve, assim que voltarem da viagem, e também rebateu as declarações do jornalista.

Mais cedo, a assessoria dos artistas divulgou uma nota oficial à imprensa: “Enquanto assessoria de imprensa de Zé Felipe e Virginia, entendemos que assuntos relacionados aos filhos só cabem a eles. Portanto, não teremos nenhuma declaração oficial sobre este assunto.”

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Tags:

entretenimento famosos Zé Felipe e Virgínia

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