Paolla Oliveira abre o jogo sobre romance com mestre de bateria

A atriz da Globo foi apontada como affair do rapaz - Foto: Reprodução | Instagram

Paolla Oliveira viu seu nome nos holofotes após ser apontada como affair do Mestre Fafá, da escola de samba Grande Rio. Vista na festa de aniversário do profissional, a atriz da Globo se pronunciou sobre os boatos em torno do romance.

Em nota, a equipe de assessoria da artista alegou que os dois não passam de bons amigos. “Informamos que a atriz Paolla Oliveira não está ‘engatando um romance’ com Mestre Fafá conforme sugerem matérias e até capa de jornal com base em ‘torcida em redes sociais’. Os dois são, como se sabe, amigos”, escreveram.

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Ciente da repercussão do caso, o Mestre Fafá também se manifestou e seguiu com a mesma afirmativa da famosa. “Tenho uma relação de amizade com a Paolla Oliveira de mais de seis anos. Ela foi rainha na Grande Rio, virou rainha de honra. É uma pessoa que tenho um carinho muito grande e uma amizade”, disse ele em entrevista ao Metrópoles.

Término Paolla

Vale lembrar que Paolla está solteira desde o final de 2025, quando anunciou o fim de seu relacionamento com o cantor Diogo Nogueira. Os dois ficaram juntos por quase 5 anos e terminaram de forma amigável.

Recentemente, eles chegaram a trocar elogios e declarações em publicações nas redes sociais, deixando claro que não há nenhum tipo de ressentimento com relação a separação.