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ENTRETENIMENTO

Celebridades internacionais passam feriado em vila turística na Bahia

Distrito no sul baiano vem ganhando destaque por ser um dos mais desejados fora do país

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

04/04/2026 - 16:31 h

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Kate Moss é referência global na moda desde os anos 1990
Kate Moss é referência global na moda desde os anos 1990 -

A supermodelo britânica Kate Moss está de passagem pelo Brasil para fotografar uma nova campanha publicitária e, mais uma vez, incluiu Trancoso em seu roteiro, uma cidade turística da Bahia que vem ganhando destaque internacional.

O destino também recebe, no mesmo período, o ator vencedor do Oscar, Cuba Gooding Jr., que, assim como a modelo, escolheu o sul da Bahia para dias de descanso.

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Frequentadora assídua do balneário, Moss costuma eleger a vila como seu refúgio particular sempre que visita o país, consolidando uma relação de anos com o destino.

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Referência global na moda desde os anos 1990, Kate Moss construiu uma carreira marcada por campanhas icônicas e presença constante nas passarelas e editoriais internacionais, consolidando seu nome entre os mais influentes da indústria.

Já Cuba Gooding Jr. consolidou sua trajetória em Hollywood nos anos 1990, atingindo o auge ao conquistar o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por sua atuação como o carismático Rod Tidwell em Jerry Maguire. Com um currículo que transita entre o drama e a ação, ele estrelou produções como Os Donos da Rua, Pearl Harbor e Homens de Honra, além de receber elogios por sua performance como O.J. Simpson na série American Crime Story.

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Tags:

celebridades Sexta-feira Santa trancoso

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