Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONFUSÃO

Vocalista de banda de pagode é investigado por agressão contra ex

A ex-mulher do artista relatou na web as agressões sofridas durante o relacionamento

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

04/04/2026 - 21:18 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O artista se manifestou após as acusações
O artista se manifestou após as acusações -

Reinaldo Rosa Vieira está sendo investigado pelo crime de agressão contra mulher. Conhecido como Naldinho Rosa, o vocalista da banda de pagode Balacobaco, foi denunciado pela ex à Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta semana.

A vítima, identificada como Michelly Marques, fez uma série de posts em seu perfil do Instagram relatando as agressões cometidas pelo artista. Ela contou que ficou com o cantor em um relacionamento de cerca de seis anos.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Ele me pegou pelo pescoço. E quantas vezes já veio para cima de mim, inúmeras. Fui agredida várias vezes, inúmeras vezes, de violência psicológica”, disse ela, que tem dois filhos com Naldinho.

Michelly também revelou que deixou a casa em que morava por medo de ser perseguida pelo ex e pela família dele. “Não estou em casa, porque moro próximo da família dele. Estou na casa dos meus pais”, afirmou.

Leia Também:

Cantor cancela turnê ao ser condenado por estuprar as filhas
Celebridades internacionais passam feriado em vila turística na Bahia
Aos 95 anos, veterano da Globo é internado e motivo surpreende

Pronunciamento Naldinho

Em seu perfil do Instagram, Naldinho Rosa negou as acusações feitas pela ex-companheira e alegou que está tomando as medidas cabíveis e comparecerá espontaneamente à delegacia para prestar esclarecimentos.

“A sra. Michelly faz acusações gravíssimas, desacompanhadas de qualquer prova documental ou testemunha de viso que as ampare, o que vem trazendo um transtorno imensurável não só a vida pessoal, como a profissional do cantor”, diz a publicação.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Naldinho Rosa (@naldinho_rosa_balacobaco)

A banda Balacobaco também se manifestou, deixando claro que está confiando nas investigações. “Neste momento, o Grupo Balacobaco não irá tomar qualquer partido, entendendo que todos os fatos devem ser apurados com responsabilidade pelas autoridades”, afirmaram.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Grupo Balacobaco Ⓡ (@grupobalacobaco)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

agressão cantor Rio de Janeiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O artista se manifestou após as acusações
Play

Namorado de Jojo Todynho sofre infarto e é resgatado às pressas

O artista se manifestou após as acusações
Play

Esposa de Neymar revela detalhes da mansão de R$ 50 milhões do casal

O artista se manifestou após as acusações
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

O artista se manifestou após as acusações
Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

x