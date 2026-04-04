Vocalista de banda de pagode é investigado por agressão contra ex

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O artista se manifestou após as acusações - Foto: Reprodução | Instagram

Reinaldo Rosa Vieira está sendo investigado pelo crime de agressão contra mulher. Conhecido como Naldinho Rosa, o vocalista da banda de pagode Balacobaco, foi denunciado pela ex à Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta semana.

A vítima, identificada como Michelly Marques, fez uma série de posts em seu perfil do Instagram relatando as agressões cometidas pelo artista. Ela contou que ficou com o cantor em um relacionamento de cerca de seis anos.

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“Ele me pegou pelo pescoço. E quantas vezes já veio para cima de mim, inúmeras. Fui agredida várias vezes, inúmeras vezes, de violência psicológica”, disse ela, que tem dois filhos com Naldinho.

Michelly também revelou que deixou a casa em que morava por medo de ser perseguida pelo ex e pela família dele. “Não estou em casa, porque moro próximo da família dele. Estou na casa dos meus pais”, afirmou.

Pronunciamento Naldinho

Em seu perfil do Instagram, Naldinho Rosa negou as acusações feitas pela ex-companheira e alegou que está tomando as medidas cabíveis e comparecerá espontaneamente à delegacia para prestar esclarecimentos.

“A sra. Michelly faz acusações gravíssimas, desacompanhadas de qualquer prova documental ou testemunha de viso que as ampare, o que vem trazendo um transtorno imensurável não só a vida pessoal, como a profissional do cantor”, diz a publicação.

A banda Balacobaco também se manifestou, deixando claro que está confiando nas investigações. “Neste momento, o Grupo Balacobaco não irá tomar qualquer partido, entendendo que todos os fatos devem ser apurados com responsabilidade pelas autoridades”, afirmaram.