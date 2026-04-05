Pepsi cancela patrocínio de festival após anúncio de Kanye West

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Cantor americano Kanye West - Foto: Reprodução| Redes sociais

A confirmação de Kanye West como principal atração do Wireless Festival, previsto para julho, provocou uma reação imediata no mercado e no meio político britânico. A Pepsi decidiu encerrar seu vínculo de patrocínio com o evento, em meio à repercussão negativa envolvendo o artista.

A saída da empresa ocorre em um contexto de forte repercussão negativa envolvendo o artista, especialmente por conta de declarações consideradas antissemitas.

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Reação política

O caso também gerou posicionamento do governo britânico. O primeiro-ministro Keir Starmer classificou a escolha do rapper como “profundamente preocupante” e afirmou que ele foi contratado “apesar de seus comentários antissemitas anteriores e da celebração do nazismo”.

“O antissemitismo, em qualquer forma, é abominável e deve ser enfrentado com firmeza onde quer que apareça”, disse.

“Todos têm a responsabilidade de garantir que o Reino Unido seja um lugar onde os judeus se sintam seguros.”

Festival mantido, apesar da crise

Mesmo com a retirada do patrocínio, a organização do evento ainda não anunciou mudanças na programação. Até a tarde deste domingo, a apresentação de West segue confirmada.

Histórico de controvérsias

O artista acumula uma série de episódios polêmicos nos últimos anos. Entre eles, declarações públicas com referências ao nazismo e o lançamento da música “Heil Hitler”.

Em 2022, sua conta na rede social X foi suspensa após postagens ofensivas, incluindo a ameaça de entrar em “death con 3 On Jewish people” e acusações direcionadas à “mídia judaica” e aos “sionistas judeus”.

Já no fim de janeiro, em entrevista ao The Wall Street Journal, o artista apresentou um pedido de desculpas. Na ocasião, afirmou: “Eu não sou nazista nem antissemita”. Ele também declarou que, durante episódios de transtorno bipolar, “você não acha que está doente” e relatou ter “perdido o contato com a realidade”, acrescentando: “Lamento e estou profundamente envergonhado por minhas ações nesse estado”.