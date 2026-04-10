Davi Brito vira herói de série do Prime Video; confira

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Davi atuou em diversas profissões na gravação - Foto: Reprodução | Instagram

Davi Brito realizou uma campanha publicitária para o Prime Video nesta sexta-feira, 10. Campeão do BBB 24, o baiano se tornou médico, lutador, vendedor e até super herói para divulgar a nova temporada da série ‘The Boys’, original da plataforma de streaming.

“SÉRIE DE GUÊ? SUPER-HERÓIS DE GUÊ? Para descobrir é só ir lá no @Primevideobr que a última temporada de The Boys já tá disponível!”, escreveu ele na legenda da publicação.

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Nos comentários, diversos fãs elogiaram a desenvoltura do famoso durante a propaganda publicitária. “Davi, você simplesmente ENTREGOU tudo! Carisma lá no topo, presença que ninguém ignora e esse brilho que é só seu!”, disse uma. “Que publi massa”, afirmou outra.

Davi falido?

Recentemente, Davi fez um desabafo sobre o dinheiro que sobrou do prêmio do Big Brother Brasil. No relato, ele revelou que gastou a maioria do valor ajudando os pais e a família.

O baiano ainda confessou que não conseguiu comprar sua própria casa, mas segue no planejamento de conquistar o imóvel e investir em sua carreira nas redes sociais como influenciador digital.