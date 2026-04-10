ATOR?
Davi Brito vira herói de série do Prime Video; confira
O ex-BBB estrelou sua primeira campanha com a plataforma de streaming
Davi Brito realizou uma campanha publicitária para o Prime Video nesta sexta-feira, 10. Campeão do BBB 24, o baiano se tornou médico, lutador, vendedor e até super herói para divulgar a nova temporada da série ‘The Boys’, original da plataforma de streaming.
“SÉRIE DE GUÊ? SUPER-HERÓIS DE GUÊ? Para descobrir é só ir lá no @Primevideobr que a última temporada de The Boys já tá disponível!”, escreveu ele na legenda da publicação.
Nos comentários, diversos fãs elogiaram a desenvoltura do famoso durante a propaganda publicitária. “Davi, você simplesmente ENTREGOU tudo! Carisma lá no topo, presença que ninguém ignora e esse brilho que é só seu!”, disse uma. “Que publi massa”, afirmou outra.
Leia Também:
Davi falido?
Recentemente, Davi fez um desabafo sobre o dinheiro que sobrou do prêmio do Big Brother Brasil. No relato, ele revelou que gastou a maioria do valor ajudando os pais e a família.
O baiano ainda confessou que não conseguiu comprar sua própria casa, mas segue no planejamento de conquistar o imóvel e investir em sua carreira nas redes sociais como influenciador digital.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes