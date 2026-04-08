Ícone da MPB doa medicamentos à população de Cuba

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Os medicamentos foram doados diretamente ao Ministério da Saúde - Foto: Ilustrativa | Freepik

Chico Buarque fez uma visita especial à Cuba nesta terça-feira, 7. Ícone da MPB, o artista retornou ao país após 34 anos de sua última visita e aproveitou para doar medicamentos à população local.

Acompanhado de sua esposa, a advogada Carol Proner, o cantor entregou os remédios ao Ministério da Saúde cubano, devido a deficiência de insumos do sistema de saúde, que tem realizado cirurgias sem o uso de anestesia nos pacientes.

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Apesar da atitude humanitária, a viagem de Chico foi motivada pela gravação de uma canção ao lado do cantor e compositor Sílvio Rodriguez, artista com uma carreira consolidada na cena musical local.

Os dois farão uma parceria na música “Soños com serpientes”, que já está presente no repertório de Rodriguez. A gravação em estúdio está prevista para esta quinta-feira, 9 de abril.