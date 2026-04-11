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TENSÃO

Claudia Raia revela que quase foi morta por russos em viagem

A atriz foi surpreendida durante uma viagem pela Europa

Franciely Gomes
Por

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A atriz foi cercada pelos russos
A atriz foi cercada pelos russos -

Claudia Raia surpreendeu os fãs ao revelar um momento de tensão que viveu durante uma viagem pela Europa. Convidada do programa ‘É de Casa’, da TV Globo, neste sábado, 11, a atriz revelou que foi ameaçada de morte por um grupo de russos.

O caso aconteceu em 1998, na cidade de Praga, capital da República Tcheca. Na época, a artista interpretava a personagem Ângela na novela “Torre de Babel”, que era a grande vilã da trama.

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“Uma vez, em Praga, quase fui morta por cinco russos, por causa de Torre de Babel. Eles falavam comigo em russo e eu não entendia… era por causa das novelas!”, disse ela durante a entrevista.

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Vilãs de Claudia Raia

Durante o bate-papo, a artista também relembrou outras vilãs marcantes que interpretou na teledramaturgia, como Lívia Marine, de 'Salve Jorge', exibida em 2012. A personagem praticava tráfico humano e matava os inimigos dando uma seringada no pescoço, com um líquido fatal.

“Essa mulher [Lívia] existiu, mesmo, era chefe da máfia. Ela realmente dava 'seringada' porque não deixava nenhum vestígio na vítima. Lívia virou uma lei para combater o tráfico humano”, contou.

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