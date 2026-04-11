Claudia Raia revela que quase foi morta por russos em viagem

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A atriz foi cercada pelos russos - Foto: Reprodução | Instagram

Claudia Raia surpreendeu os fãs ao revelar um momento de tensão que viveu durante uma viagem pela Europa. Convidada do programa ‘É de Casa’, da TV Globo, neste sábado, 11, a atriz revelou que foi ameaçada de morte por um grupo de russos.

O caso aconteceu em 1998, na cidade de Praga, capital da República Tcheca. Na época, a artista interpretava a personagem Ângela na novela “Torre de Babel”, que era a grande vilã da trama.

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“Uma vez, em Praga, quase fui morta por cinco russos, por causa de Torre de Babel. Eles falavam comigo em russo e eu não entendia… era por causa das novelas!”, disse ela durante a entrevista.

Vilãs de Claudia Raia

Durante o bate-papo, a artista também relembrou outras vilãs marcantes que interpretou na teledramaturgia, como Lívia Marine, de 'Salve Jorge', exibida em 2012. A personagem praticava tráfico humano e matava os inimigos dando uma seringada no pescoço, com um líquido fatal.

“Essa mulher [Lívia] existiu, mesmo, era chefe da máfia. Ela realmente dava 'seringada' porque não deixava nenhum vestígio na vítima. Lívia virou uma lei para combater o tráfico humano”, contou.