Cantor baiano tem violão furtado em condomínio de luxo

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O artista relatou o furto do instrumento - Foto: Reprodução | Instagram

Ricardo Chaves teve seu violão furtado no Condomínio Quinta do Candeal, no bairro do Horto Florestal, em Salvador. A informação foi divulgada pelo produtor musical Fernando Rosa, nesta segunda-feira, 13.

O caso aconteceu no final do mês de março, quando a equipe do cantor utilizava o espaço. O instrumento foi adquirido pelo artista no ano de 1992 e acompanhava até o dia do ocorrido.

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Em seu perfil do Instagram, Ricardo fez um desabafo e informou que o item possui um valor sentimental para ele, pedindo que a pessoa que o furtou devolva-o imediatamente.

“Gostaria de pedir a essa pessoa que se realmente é um músico, ele vai entender que um instrumento desse não é um valor econômico, mas sentimental e o valor histórico sobre ele. Ainda acredito muito que esse instrumento vai reaparecer”, disse ele.

“Quem souber de alguma informação, pode entrar em contato com @fernandorosa_. A música agradece!”, completou o artista na legenda da publicação.