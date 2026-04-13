“Só tinha 20 anos”: atriz acusa Katy Perry de abuso sexual

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Ruby Rose e Katy Perry - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Ruby Rose, conhecida por seus papéis em “Orange Is the New Black” e “Batwoman” utilizou suas redes sociais no último domingo, 12, para fazer acusações contra a cantora Katy Perry, alegando ter sido vítima de assédio sexual.

De acordo com a denúncia, o episódio teria acontecido há aproximadamente 20 anos, em uma casa noturna em Melbourne, na Austrália.

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Nas publicações, a atriz afirmou inicialmente que não iria apresentar denúncia formal, mas confirmou depois que foi a uma delegacia nesta segunda-feira, 13, para checar se haveria uma possibilidade de investigação do caso, mesmo com o tempo decorrido.

Duas décadas para a denúncia

De acordo com Ruby, o episódio aconteceu quando ela estava no início dos seus 20 anos.

"Eu estava apenas no início dos meus 20 anos. Agora tenho 40. Levei quase duas décadas para falar disso publicamente”, comentou a atriz.

Denúncia de Ruby Rose | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Entenda o abuso

Ruby relatou, em suas redes sociais, que estava descansando no colo de sua amiga para evitar contato com Katy Perry, e que a cantora se abaixou, colocou sua roupa íntima para o lado e esfregou sua genitália no rosto da atriz.

"Até que meus olhos se abriram de repente e eu vomitei nela", disse Ruby Rose.

Denúncia de Ruby Rose | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz disse que, na época, chegou a relatar o caso de forma descontraída, tratando como uma “história engraçada de bêbada”, não sabendo como reagir ao ocorrido.

Pressão psicológica

Ruby ainda disse que sofreu pressão psicológica ao longo de anos, tentando evitar falar sobre o ocorrido por muito tempo.

Nas postagens, ela ainda disse que o ato aconteceu em um ambiente público, com diversas testemunhas e registros.

"Ela (Katy Perry) não vai me processar porque isso aconteceu. Eu tenho fotos, foi em público e testemunhado por várias pessoas."

A atriz ainda comentou que o silêncio prolongado estaria ligado a diferentes fatores pessoais e emocionais, incluindo dificuldades anteriores para lidar com outras experiências traumáticas.