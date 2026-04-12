Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BBB
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BBB

Marciele é a 14ª eliminada do BBB 26; veja a porcentagem

Cunhã enfrentou Boneco e Gabriela no paredão

Redação
Por Redação

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Marciele, 14ª eliminada do BBB
Marciele, 14ª eliminada do BBB -

Marciele foi a 14ª eliminada do Big Brother Brasil 26, que está em sua reta final. O resultado do paredão foi divulgado na edição especial do programa, na tarde deste domingo, 12.

Marciele, que enfrentou o baiano Leandro 'Boneco' e Gabriela, recebeu uma média de 59,34%. Já o 'brother' de Salvador foi o segundo mais votado, com 37,62% dos votos.

Tudo sobre BBB em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Quem permanece no jogo?

Com a saída de Marciele, permanecem no reality os seguintes nomes: Ana Paula Renault, Leandro, Juliano Floss, Jordana, Milena e Gabriela. Com o novo paredão que será formado ainda neste domingo, 12, o próximo eliminado deixa a casa mais vigiada do Brasil na próxima terça-feira, 14.

Leia Também:

Psiquiatra confirma diagnóstico de Pedro, ex-BBB 26, e faz alerta
Provas de resistência podem acabar no BBB; entenda
Chorando, Solange Couto pede perdão ao vivo por falas no BBB 26

Quem é Marciele?

Representante de Manaus no BBB, mas natural de Juruti, no Pará, Marciele tem 32 anos, é digital influencer e também 'Cunhã-Poranga' do Boi Caprichoso, dentro do universo do Festival Folclórico de Parintins.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

BBB

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Marciele, 14ª eliminada do BBB
Play

Amigas? Após tretas no BBB, Karol Conká post foto com Juliette

Marciele, 14ª eliminada do BBB
Play

Davi é ovacionado por multidão no Rio de Janeiro

Marciele, 14ª eliminada do BBB
Play

Davi revela que ainda não reencontrou namorada: “Calabreso tá nervoso”

Marciele, 14ª eliminada do BBB
Play

Famosos comemoram a vitória de Davi na final do BBB 24; veja

x