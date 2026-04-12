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Marciele é a 14ª eliminada do BBB 26; veja a porcentagem
Cunhã enfrentou Boneco e Gabriela no paredão
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Marciele foi a 14ª eliminada do Big Brother Brasil 26, que está em sua reta final. O resultado do paredão foi divulgado na edição especial do programa, na tarde deste domingo, 12.
Marciele, que enfrentou o baiano Leandro 'Boneco' e Gabriela, recebeu uma média de 59,34%. Já o 'brother' de Salvador foi o segundo mais votado, com 37,62% dos votos.
Quem permanece no jogo?
Com a saída de Marciele, permanecem no reality os seguintes nomes: Ana Paula Renault, Leandro, Juliano Floss, Jordana, Milena e Gabriela. Com o novo paredão que será formado ainda neste domingo, 12, o próximo eliminado deixa a casa mais vigiada do Brasil na próxima terça-feira, 14.
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Quem é Marciele?
Representante de Manaus no BBB, mas natural de Juruti, no Pará, Marciele tem 32 anos, é digital influencer e também 'Cunhã-Poranga' do Boi Caprichoso, dentro do universo do Festival Folclórico de Parintins.
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