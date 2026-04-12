Marciele é a 14ª eliminada do BBB 26; veja a porcentagem

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Marciele, 14ª eliminada do BBB - Foto: Divulgação | TV Globo

Marciele foi a 14ª eliminada do Big Brother Brasil 26, que está em sua reta final. O resultado do paredão foi divulgado na edição especial do programa, na tarde deste domingo, 12.

Marciele, que enfrentou o baiano Leandro 'Boneco' e Gabriela, recebeu uma média de 59,34%. Já o 'brother' de Salvador foi o segundo mais votado, com 37,62% dos votos.

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Quem permanece no jogo?

Com a saída de Marciele, permanecem no reality os seguintes nomes: Ana Paula Renault, Leandro, Juliano Floss, Jordana, Milena e Gabriela. Com o novo paredão que será formado ainda neste domingo, 12, o próximo eliminado deixa a casa mais vigiada do Brasil na próxima terça-feira, 14.

Quem é Marciele?

Representante de Manaus no BBB, mas natural de Juruti, no Pará, Marciele tem 32 anos, é digital influencer e também 'Cunhã-Poranga' do Boi Caprichoso, dentro do universo do Festival Folclórico de Parintins.