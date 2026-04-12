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CONFUSÃO

Atriz de A Grande Família expõe briga com ator: "Achei que ia bater"

A atriz relembrou um episódio sério nos bastidores da trama

Franciely Gomes
Por

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A artista relembrou o episódio delicado
A artista relembrou o episódio delicado -

Guta Stresser quebrou o silêncio e revelou uma briga séria nos bastidores da série ‘A Grande Família’. Intérprete da personagem Bebel, a atriz contou que protagonizou uma discussão com Pedro Cardoso, ator que interpretava Agostinho Carrara.

Em seu relato, a artista revelou que o artista era uma pessoa difícil de lidar. “O Pedro é uma pessoa difícil, mas também tinha um lado alegre, piadista. Às vezes tinha umas coisinhas de ego. Mas o casal funcionou muito”, disse ela, em entrevista ao site Notícias da TV.

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“Ele é muito bom ator, tem um jogo de contracena muito bom. A gente improvisava, os autores curtiam. Só que ele sempre tinha umas críticas ao texto. Era uma discordância nossa, porque eu adorava”, contou.

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Momento da briga

Guta afirmou que a briga aconteceu após ela se negar a regravar uma cena novamente, pois já havia gravado diversas vezes. Entretanto, Pedro insistiu na regravação e passou a gritar com ela.

“Um dia, fomos gravar uma externa. Era um comício do Agostinho com 50 figurantes, tinha imprensa nesse dia no set, foi um dia tenso, estava garoando, eu estava com frio, e tive que repetir várias vezes uma cena em que eu torcia o pé”, explicou.

“Uma hora, a diretora se deu por satisfeita, e o Pedro sugeriu de fazer de novo, de colocar uma câmera em tal lugar. Falei pra diretora que era mole repetir pra eles, que estavam no quentinho, cobertos”, relembrou.

A famosa afirmou que ficou com medo da atitude do colega. “Pedro disse pra eu não falar daquele jeito com a diretora. E eu respondi: ‘Ah, Pedro, agora vai querer dirigir também?’. Não prestou. Ele veio andando pra cima de mim, gritando, achei que ia me bater”, contou.

“E disse: ‘Você é uma escada, você não é nada, só existe por causa de mim’. E ainda disse que eu trabalhava alcoolizada, o que era muito mentira. Comecei a chorar. Foi péssimo”, concluiu ela, reforçando que o ator nunca pediu desculpas pelo ocorrido.

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Tags:

A Grande Família atriz TV Globo

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