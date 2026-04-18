Governo decreta luto oficial de três dias por morte de Oscar Schmidt

Oscar enfrentava há anos um câncer cerebral - Foto: Reprodução | Instagram

A morte de Oscar Schmidt provocou comoção nacional e levou o governo federal a decretar três dias de luto oficial em todo o país. A medida foi assinada pelo presidente em exercício Geraldo Alckmin (PSB) e divulgada ainda na noite desta sexta-feira, 17, em publicação extraordinária.

À frente do Executivo durante a agenda internacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin destacou a importância histórica do ex-jogador para o esporte brasileiro. Em manifestação pública, ressaltou que Oscar ultrapassou os limites das quadras e se consolidou como um dos maiores símbolos do basquete no cenário mundial.

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Oscar enfrentava há anos um câncer cerebral, condição que acompanhou parte significativa de sua vida após a aposentadoria. Ele passou mal em sua residência, na Grande São Paulo, e chegou a ser socorrido, mas não resistiu após uma parada cardiorrespiratória.

Dono de uma carreira marcada por feitos expressivos, o “Mão Santa” construiu uma trajetória que atravessou gerações. Entre os momentos mais emblemáticos está a campanha histórica nos Jogos Pan-Americanos de 1987, quando liderou a seleção brasileira em uma vitória memorável contra os Estados Unidos, consolidando seu nome como referência incontornável do basquete internacional.