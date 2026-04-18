Ídolo do Flamengo se declara ao Bahia e diz que só pensava no Tricolor

Ex-jogador do Bahia, Hernane Brocador conquistou a Copa do Brasil pelo Flamengo - Foto: Alexandre Vidal | Flamengo

O duelo entre Flamengo e Bahia, marcado para este domingo, 19, às 19h30, no Maracanã, promete emoções não apenas dentro de campo. Fora das quatro linhas, a partida também desperta sentimentos em um personagem que conhece bem os dois lados.

Atualmente no Nacional-AM, o atacante Hernane Brocador acompanha o confronto à distância, diretamente do Amazonas, com o coração dividido. Declaradamente torcedor do Tricolor, o jogador também construiu uma história marcante com a camisa rubro-negra, onde viveu um dos melhores momentos da carreira ao conquistar a Copa do Brasil, em 2013.

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Sem escolher um lado, Hernane relembrou sua trajetória e a relação construída com os clubes por onde passou, destacando que o Flamengo não fazia parte de seus planos na juventude.

"Esse é um jogo que fico muito dividido. O carinho pelo Bahia é muito grande, tinha muita vontade de jogar pelo Bahia. Não pensava em Flamengo. Quando era mais jovem, pensava em Bahia, time da capital, onde passaram vários ídolos. E Deus preparou algo maior na minha vida, onde pude ser campeão da Copa do Brasil, artilheiro, fui muito mais além. Que vença o melhor. Clubes em que passei, marquei. Os clubes onde passo começo a torcer, que vá bem, tenha sucesso, a gente deixa companheiros, funcionários", disse Hernane em entrevista ao portal ge.

Momento marcante

Hernane Brocador com a camisa do Bahia | Foto: Divulgação

Se pelo Flamengo vieram títulos expressivos, foi com a camisa do Bahia que o atacante protagonizou um dos momentos mais lembrados de sua carreira. Na Série B de 2016, diante do Sampaio Corrêa, ele marcou nos acréscimos da 35ª rodada e manteve a equipe viva na luta pelo acesso à elite do futebol brasileiro.

"A gente estava empatando em casa, e o Náutico ganhando fora de casa, passando o Bahia na classificação. O Bahia ficando fora do G-4. Possivelmente a gente não conseguiria o acesso. A gente tinha jogo fora de casa. Torcedor não foi embora, acreditou até o último momento. Jogar no Bahia é isso, sempre saía gol depois dos 40. Saio cara a cara com o goleiro, aos 47 do segundo tempo, e dou uma cavada no goleiro. Até hoje é muito lembrado, praticamente deu o acesso ao Bahia. Torcedor já pegando no pé, quando fiz o gol o torcedor esqueceu", disse o jogador.

O gol decisivo teve ainda mais peso pelo contexto vivido pelo atacante naquele momento. Mesmo sendo o principal artilheiro da equipe na temporada, Hernane atravessava um jejum de sete partidas sem marcar e chegou a ser alvo de críticas da torcida durante o jogo.

Dentro de campo, o confronto deste fim de semana, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, pode mexer diretamente na parte de cima da tabela. O Flamengo inicia a rodada na vice-liderança, posição que também está na mira do Bahia.

"No Maracanã o Flamengo sempre é favorito, independente do time que vai jogar. Apoio do torcedor crescente, confiança dos atletas lá em cima. Mas o Bahia tem contra-ataque rápido, jogadores de muita qualidade, parte defensiva muito boa. Não deixa o Flamengo de ser favorito porque o fator casa faz muita diferença", completou o jogador.