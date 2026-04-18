David Duarte obtém efeito suspensivo e reforça o Bahia contra Flamengo

David Duarte, zagueiro do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Punido inicialmente com quatro jogos de suspensão após declarar que houve “roubo” no gol do Palmeiras contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, o zagueiro David Duarte conseguiu efeito suspensivo e está liberado para enfrentar o Flamengo neste domingo, 19, às 19h30, no Maracanã.

A medida também beneficiou o diretor de futebol Carlos Eduardo Santoro e o técnico Rogério Ceni. No entanto, o treinador não poderá comandar a equipe à beira do campo no duelo no Rio de Janeiro, pois ainda cumpre suspensão automática nesta 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O dirigente do Bahia foi penalizado com 15 dias de suspensão, enquanto Ceni pegou um jogo de gancho no julgamento. Além das quatro partidas como pena disciplinar, David Duarte também chegou a ser punido com uma multa de R$ 500.

Punição cancelada?

O efeito suspensivo é uma decisão provisória que, como o próprio nome já deixa implícito, suspende a penalidade do profissional envolvido até o julgamento definitivo do recurso. Com isso, David Duarte, Rogério Ceni e Carlos Santoro ainda serão julgados, mas, neste primeiro momento, a decisão final foi "congelada".

Quem assume contra o Flamengo?

Rogério Ceni não estará na beira do gramado em Flamengo x Bahia | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Sem Rogério Ceni à disposição, o Bahia será comandado pelo auxiliar Charles Hembert, que faz parte da comissão técnica tricolor desde a chegada do comandante, em setembro de 2023. É a primeira vez que o Esquadrão de Aço não contará com Rogério Ceni na beira do gramado desde então.

Questionado em entrevista coletiva se a ausência pode impactar no desempenho do time dentro de campo, Rogério Ceni descartou a possibilidade e garantiu que tanto os auxiliares quanto os jogadores já estão "totalmente adaptados".



"(Pode impactar?) Zero. A gente desenvolve tudo no treinamento todos os dias, tanto o Charles, Leandro ou Nelson [auxiliares técnicos], que estejam no banco, sabem todas as combinações de jogo, todas as nossas saídas de jogo, como a gente joga e trabalha. Basta que o Charles tenha voz ativa, comandar, incentivar e gritar. Eles estão totalmente adaptados, não me preocupo em nada em relação a se o time vai jogar mais ou menos em relação a isso. O importante é que a preparação para o Flamengo seja bem feita", disse o treinador

