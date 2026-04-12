Saiba quem assume o Bahia contra o Flamengo após suspensão de Ceni

Rogério Ceni não vai estar à beira do campo contra o Flamengo, no Maracanã - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O técnico Rogério Ceni foi punido com cartão amarelo por reclamar da arbitragem diante do Mirassol e terá que cumprir suspensão na próxima partida do Bahia, contra o Flamengo. As equipes se enfrentam no próximo domingo, 19, às 19h30, no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem o treinador à disposição na beira do gramado, o Esquadrão de Aço deve ser comandado pelo francês Charles Hembert, um dos auxiliares técnicos de Ceni. O profissional chegou ao Bahia junto com Rogério, em setembro de 2023, e acompanha o treinador desde o início da sua jornada como técnico, em 2017, na sua primeira passagem pelo São Paulo.

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“O Charles trabalhou junto com a Seleção Brasileira na Copa América (2016). Na Copa do Mundo (2014), trabalhou com Camarões. Ele me acompanhou na Inglaterra, fez os mesmos módulos de curso que eu”, explicou Ceni, quando apresentou o seu auxiliar no clube paulista

Pode impactar?

Charles Hembert, auxiliar técnico de Rogério Ceni no Bahia | Foto: Divulgação | ECBahia

Questionado em entrevista coletiva se a ausência pode impactar no desempenho do time dentro de campo, Rogério Ceni descartou a possibilidade e garantiu que, tanto os auxiliares quanto os jogadores já estão "totalmente adaptados".

"(Pode impactar?) Zero. A gente desenvolve tudo no treinamento todos os dias, tanto o Charles, Leandro ou Nelson, que estejam no banco, sabem todas as combinações de jogo, todas as nossas saídas de jogo, como a gente joga e trabalha. Basta que o Charles tenha voz ativa, comandar, incentivar e gritar. Eles estão totalmente adaptados, não me preocupo em nada em relação a se o time vai jogar mais ou menos em relação a isso. O importante é que a preparação para o Flamengo seja bem feita", disse o treinador.

Cartão atoa?

O árbitro Paulo César Zanovelli registrou na súmula da partida que aplicou o cartão ao treinador por "reclamar ostensiva e ofensivamente contra decisão da arbitragem verbalmente e com gestos".

Rogério Ceni, contudo, afirmou que "não fez nada", apenas pediu um cartão amarelo em lance de falta e alfinetou a competência do árbitro".

"Eu não fiz nada, eu só pedi um cartão em um lance que o cara faz uma falta sem bola. Eu disse: "você acha que não é lance para cartão?". Não falei um palavrão, não falei nada mais grave, não sei se foi o quarto árbitro que puxou o cartão. Quando falta competência é melhor segurar o cartão, mas quando tem competência ele (árbitros) se estabelece mesmo sem o cartão", explicou.