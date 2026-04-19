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SELEÇÃO BRASILEIRA

Brasil vence Canadá e conquista o título invicto do Fifa Series

Seleção agora volta as atenções para a preparação da Copa Feminina de 2027

Valdomiro Neto
Por

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Seleção Feminina comemorando o título do FIFA Series
Seleção Feminina comemorando o título do FIFA Series -

A Seleção Brasileira de Futebol Feminino venceu a o Canadá na noite deste sábado, 18, pelo placar de 1 a 0 e se consagrou campeã do torneio Fifa Series. A partida aconteceu na Arena Pantanal, em Cuiabá, e o gol da partida foi marcado por Aline Gomes.

Com 100% de aproveitamento, vencendo as três partidas da competição, o Brasil terminou o torneio em primeiro lugar com nove pontos conquistados. Além de vencer a partida contra o Canadá, o Brasil goleou as equipes da Coreia do Sul e da Zambia, pelos placares de 5 a 1 e 6 a 1, respectivamente.

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Como foi o jogo

A partida teve um rapido equilíbrio nos primeiros minutos, que não demorou muito a ser dominado pela Seleção Canarinha, com boas oportunidades para ambas as equipes.

Na segunda etapa, Aline Gomes abriu o placar após rebote da goleira do Canadá e fez um belo gol, a partida seguiu equilibrada com a Seleção Canadense avançando mas sem conseguir furar o bloqueio brasileiro.

Aos 35 minutos de partida, Ary Borges recebeu o segundo amarelo após fazer uma falta dura e foi expulsa da partida, fato que não prejudicou a equipe na partida.

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O que é o Fifa Series?

O torneio contou com 48 equipes de todas as confederações, e foi disputado nas janelas internacionais de março e abril. As partidas serviram como reforço preparativo para a Copa do Mundo Feminina de 2027 que acontecerá em solo brasileiro.

Ao todo, o Fifa Series contou com 12 grupos de quatro seleções, distribuídos em 11 sedes ao redor do mundo.

Próximos compromissos da Seleção Brasileira

A Seleção Feminina ainda dispõe de mais cinco Datas Fifa no ano de 2026 antes da Copa do Mundo Feminina que acontece no Brasil no ano de 2027. O Brasil ainda enfrenta as seleções dos Estados Unidos, da Inglaterra e do Japão.

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Tags:

copa do mundo Futebol internacional seleção feminina

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