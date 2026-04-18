ESPORTES
Desfalque na Seleção? Estevão deixa jogo lesionado meses antes da Copa
Jovem deixou o gramado com somente 12 minutos de jogo
Um dos jogadores mais utilizados por Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira, o atancante Estevão preocupa os fãs de futebol após sair de campo lesionado com somente 12 minutos de jogo neste sábado, 18, e se tornar dúvida para a Copa do Mundo.
O atleta foi titular na partida do Chelsea contra o Manchester United, pela Premier League.
Entenda a possível lesão
Com 12 minutos do primeiro tempo, o brasileiro, aparentemente, se lesionou sozinho ao tentar uma arrancada no ataque. Ele conseguiu a finalização, mas logo caiu pedindo atendimento médico.
Ele foi atendido e deixou o campo caminhando, porém, com dificuldades. Estevão foi direto para o vestiário do clube inglês.
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Alerta na Seleção Brasileira
Estevão é o sexto atleta com mais minutos com Ancelotti na Seleção Brasileira (417), porém, ele ficou fora da última convocação, justamente por estar se recuperando de uma outra lesão.
Vale ressaltar que ele ainda perdeu algumas partidas na temporada por questões pessoais.
Com 54 dias para a Copa do Mundo, uma lesão mais séria pode deixá-lo fora da última lista de convocação para o Mundial.
Nas últimas listas de Carlo Ancelotti, Estevão vinha sendo “figurinha carimbada” do treinador italiano, brigando inclusive por uma vaga no elenco titular.
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