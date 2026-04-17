Rússia banida da Copa expõe contradição da Fifa em relação aos EUA, diz especialista

- Foto: Andrew CABALLERO-REYNOLDS | AFP

Mesmo envolvido em conflitos como a guerra contra o Irã, os Estados Unidos seguem como uma das sedes da Copa do Mundo de 2026, que começa no dia 11 de junho. No entanto, a ausência da Rússia na competição levanta questionamentos sobre a postura contraditória da Fifa, que baniu o país do torneio por conta da Guerra da Ucrânia.

Desde que o conflito foi iniciado, em fevereiro de 2022, a Fifa adotou uma postura restritiva em relação ao país comandado por Vladimir Putin, impedindo a Rússia de participar de quaisquer competições organizadas pela Federação, seja no futebol profissional masculino, feminino ou em categorias de base.

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Além dela, a Uefa – entidade máxima do futebol europeu – também proibiu os clubes russos de participarem das suas competições internacionais: a Champions League, a Europa League e a Conference League.

Incoerência

Por sua vez, os EUA não sofreram consequências esportivas por parte da Fifa, mesmo que tenham participado indiretamente dos conflitos na Faixa de Gaza, invadido a Venezuela para capturar o então presidente Nicolás Maduro e que agora participem diretamente da Guerra do Irã.

Além das questões externas, o país ainda vive um momento de instabilidade interna por conta da abordagem do governo Trump em relação à aplicação das leis de imigração.

Apesar desses fatores, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, já rejeitou publicamente os apelos por um boicote à realização da Copa do Mundo no país. Na ocasião, Infantino ainda defendeu sua decisão de conceder o prêmio da paz a Donald Trump no sorteio da Copa do Mundo, realizado em Washington, em dezembro.

"Objetivamente, ele merece.", disse Infantino sobre o norte-americano. "Tudo o que pudermos fazer para ajudar a paz no mundo, devemos fazer, e por essa razão, há algum tempo pensamos em fazer algo para recompensar as pessoas que fazem algo.", acrescentou o presidente da Fifa ao ser questionado pela Sky News.

Problema de logística

Em conversa com o portal A TARDE, o professor de Ciências Políticas da UFPI e especialista na Teoria das Relações Internacionais, Elton Gomes, explicou que impor punições esportivas para os EUA neste momento, como mover a Copa do Mundo para outra sede ou banir o país do torneio, envolve um sério problema logístico.

“O custo de você deslocar o evento para outra parte do mundo, com os compromissos de empresas, patrocínios, de infraestrutura, contratos que já foram feitos, também é muito elevado”, iniciou ele.

“Então, é uma grande relação custo-benefício em que as empresas avaliam quais são os custos e os investimentos que estão comprometidos e, muito provavelmente, a Copa será realizada lá mesmo”, completou o professor.

Segurança em risco

No entanto, o professor Elton Gomes destaca que a manutenção dos Estados Unidos como uma das sedes da Copa do Mundo depende de grandes esforços na segurança pública, justamente por conta dos conflitos nos quais o país está envolvido neste momento.

“É claro, realizar uma Copa do Mundo em um país que está envolvido nas hostilidades acarreta em risco de segurança e constrangimentos políticos, que podem abalar as relações diplomáticas.”, disse ele.

“Será necessário fazer um reforço massivo na segurança para evitar principalmente atentados políticos e ações de guerra não convencionais, terrorismo, movimentos revolucionários patrocinados e coisas dessa ordem.”, conclui o especialista.