Assim como a Rússia, veja países que já foram banidos da Copa do Mundo

A última participação da Rússia em uma Copa do Mundo foi em 2018, quando o país sediou o torneio - Foto: Francois Xavier Moit | AFP

Desde que foi criada, em 1930, a Copa do Mundo nunca contou com tantas seleções participantes quanto agora em 2026. Neste ano, 48 delegações – 16 a mais do que em 2022 – estarão nos Estados Unidos, México e Canadá, países-sedes desta edição, a partir do dia 11 de junho para competir no torneio de maior prestígio do futebol.

Ainda assim, o aumento no número de seleções não impediu que alguns países relevantes ficassem de fora da competição. Itália, Nigéria, Camarões e Chile são algumas das delegações que não conquistaram a classificação para esta edição da Copa do Mundo, de modo que terão uma nova oportunidade somente em 2030.

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No entanto, existe um país expressivo para o futebol que está proibido de participar da competição por questões geopolíticas: a Rússia.

A Seleção Russa está banida de todas as competições organizadas pela Fifa desde 2022, quando foi iniciada a Guerra da Ucrânia, ficando de fora da Copa do Mundo já naquele ano. Além disso, a UEFA – o órgão máximo do futebol na Europa – proibiu a participação dos nos seus três torneios internacionais: Champions League, Europa League e Conference League.

No entanto, a Rússia não é a única seleção a ter sido banida de disputar uma edição de Copa do Mundo. Seja por motivos geopolíticos, infrações dentro de campo ou tentativas de trapaças por parte de federações, outros 11 países também já foram atingidos por sanções da Fifa que os impediram de participar do torneio.

Conheça outros banimentos

Alemanha (1950)

Por conta da Segunda Guerra Mundial, a Copa do Mundo não foi realizada nos anos de 1942 e 1946, sendo retomada em 1950. A Alemanha, uma das protagonistas do conflito, não foi autorizada a participar devido ao seu papel na guerra sob o comando do regime nazista.

Essa foi uma das duas edições em que a Alemanha não participou do torneio. A outra ausência dos alemães foi em 1930, quando eles não se inscreveram por conta da longa viagem ao Uruguai, que sediou e venceu aquela edição. Outras potências europeias, como Inglaterra, Itália e Espanha, também recusaram o convite para participar do torneio.

Japão (1950)

Considerado um dos principais aliados da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, o Japão foi banido da Copa do Mundo de 1950 pelo mesmo motivo.

África do Sul (1962 - 1990)

O banimento da África do Sul também foi motivada por questões geopolíticas. Por conta do apartheid, regime de segregação racial que existia no país, a FIFA impediu a Seleção Sul-Africana de participar das Copas do Mundo realizadas entre 1962 e 1990. Oficialmente, a proibição foi instaurada em 1961 e durou até 1992.

México (1990)

O México foi proibido de participar da Copa do Mundo em 1990 por conta de uma polêmica que aconteceu dois anos antes. Em 1988, nas eliminatórias para o Mundial sub-20 de 1989, a Federação Mexicana de Futebol foi flagrada utilizando jogadores acima da idade permitida, o que ficou conhecido como o "Escândalo dos Cachirules".

Por conta disso, a Federação Mexicana foi proibida de participar de qualquer competição organizada pela Fifa nos próximos dois anos.

Chile (1994)

Quem também ficou de fora de uma Copa do Mundo por conta de uma “artimanha” foi o Chile, mas o culpado da vez foi um jogador específico.

Em uma partida contra o Brasil, disputada em 1989, no Maracanã, o goleiro Roberto Rojas fingiu ter se machucado com um sinalizador atirado por um torcedor. No entanto, foi descoberto posteriormente que o goleiro tinha uma lâmina escondida na luva, se cortando de forma proposital para simular o ferimento.

Devido a isso, a FIFA baniu o Chile do torneio de 1994.

Iugoslávia (1994)

A queda da União Soviética e do regime socialista no leste europeu causou, entre outras coisas, a dissolução do estado da Iugoslávia em 1991, que culminou em uma série de conflitos subsequentes.

Por conta disso, a Seleção Iugoslava foi suspensa das competições internacionais em 1992 como parte das sanções da Organização das Nações Unidas (ONU) contra o país. Consequentemente, a equipe ficou impossibilitada de participar das eliminatórias para a Copa do Mundo de 1994.

Myanmar (2006)

Myanmar, país que anteriormente era conhecido como Birmânia, foi punido pela Fifa após desistir de uma partida de qualificação para a Copa do Mundo de 2002, que seria disputada no Irã. Devido a isso, a seleção foi multada pela Fifa e banida da Copa do Mundo seguinte, em 2006.

Kuwait (2018)

Por sua vez, o Kuwait foi banido de competições internacionais em 2016 devido à interferência do governo na federação de futebol local. A equipe não conseguiu concluir as partidas de qualificação e não teve a chance de tentar a classificação para a Copa do Mundo de 2018.

Indonésia (2018)

O mesmo motivo da suspensão do Kuwait foi utilizado para justificar o banimento da Indonésia em 2015. Embora tenha sido suspensa em 2016, a proibição impediu a seleção de competir nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

Outros banimentos em 2026

Além da Rússia, outros dois países foram proibidos pela Fifa de participar da Copa do Mundo neste ano: Paquistão e Congo. A decisão que puniu os países foi anunciada em fevereiro de 2025.

No entendimento da Fifa, o Paquistão não adotou uma constituição revisada que visava garantir eleições justas e democráticas. Por conta disso, a Federação Paquistanesa de Futebol foi banida das competições organizadas pela Fifa.

Já o Congo foi suspenso por conta de "um problema especialmente sério de ingerência" de terceiros nos assuntos da Associação Congolesa de Futebol, segundo a Fifa.

É importante não confundir o Congo, que está banido, com a República Democrática do Congo, que classificou-se para a Copa do Mundo de 2026 após vencer a Jamaica por 1 a 0, com um gol na prorrogação, na final da repescagem mundial em 31 de março de 2026.