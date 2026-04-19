Fernando Diniz critica gramado do Barradão "Não favorece o jogo"

Fernando Diniz na beira do campo - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Após o empate em 0 a 0 contra o Esporte Clube Vitória, neste sábado, 18, Fernando Diniz, técnico do Corinthians, criticou o gramado do Barradão, apontando como um dos fatores que dificultaram o desenvolvimento da partida, que foi de poucas emoções e com apenas uma finalização certa.

“Um jogo diferente, gramado é alto, seco, não favorece muito o jogo de construção mais rápido. No primeiro tempo fomos muito pouco agressivos, conseguiu se defender bem, mas teve muito pouca circulação, e o segundo tempo, com as trocas, o time melhorou, ganhou um pouco mais de vitalidade, com drible também. A gente poderia ter feito o gol, mas o resultado da partida reflete o que aconteceu no jogo”.

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Jogo ruim no Barradão

Diniz ressaltou a postura abaixo do esperado da equipe, e destacou como o pior desempenho desde que assumiu o comando do Corinthians no Campeonato Brasileiro.

“Sem dúvida nenhuma foi a pior partida desde que eu assumi o time, mas tinha uma certa previsibilidade pelo número de jogos sequenciais, o tipo de gramado e o momento que o Vitória vive jogando em casa", disse Diniz.

Situação da tabela

Com o resultado da partida, o Vitória chegou a 15 pontos e permanece, momentaneamente, na décima colocação do certame nacional.

Em contrapartida, o Corinthians soma 12 pontos e entrou na zona de rebaixamento, sendo ultrapassado pelo Cruzeiro.

“É uma preocupação (entrada no Z-4) que eu tenho e que todo mundo tem que ter: tirar o Corinthians rápido não só da zona de rebaixamento, mas fazê-lo subir na tabela. Eu não posso falar daquilo que aconteceu lá atrás. Tivemos um jogo atípico contra o Palmeiras, em que a gente jogou a maior parte com um jogador a menos e uma boa parte com dois a menos", completou o treinador do Corinthians.