Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASILEIRÃO

Fernando Diniz critica gramado do Barradão "Não favorece o jogo"

Técnico destacou a condição do gramado como um dos fatores para empate contra o Vitória

Valdomiro Neto
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Fernando Diniz na beira do campo
Fernando Diniz na beira do campo -

Após o empate em 0 a 0 contra o Esporte Clube Vitória, neste sábado, 18, Fernando Diniz, técnico do Corinthians, criticou o gramado do Barradão, apontando como um dos fatores que dificultaram o desenvolvimento da partida, que foi de poucas emoções e com apenas uma finalização certa.

“Um jogo diferente, gramado é alto, seco, não favorece muito o jogo de construção mais rápido. No primeiro tempo fomos muito pouco agressivos, conseguiu se defender bem, mas teve muito pouca circulação, e o segundo tempo, com as trocas, o time melhorou, ganhou um pouco mais de vitalidade, com drible também. A gente poderia ter feito o gol, mas o resultado da partida reflete o que aconteceu no jogo”.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Jogo ruim no Barradão

Diniz ressaltou a postura abaixo do esperado da equipe, e destacou como o pior desempenho desde que assumiu o comando do Corinthians no Campeonato Brasileiro.

“Sem dúvida nenhuma foi a pior partida desde que eu assumi o time, mas tinha uma certa previsibilidade pelo número de jogos sequenciais, o tipo de gramado e o momento que o Vitória vive jogando em casa", disse Diniz.

Leia Também:

Erick lamenta ataque contra Corinthians: "Faltou mais na frente"
Jair Ventura vê Vitória "corajoso e consistente" contra Corinthians
Vitória perde Nathan Mendes por suspensão e pode ter até 13 desfalques

Situação da tabela

Com o resultado da partida, o Vitória chegou a 15 pontos e permanece, momentaneamente, na décima colocação do certame nacional.

Em contrapartida, o Corinthians soma 12 pontos e entrou na zona de rebaixamento, sendo ultrapassado pelo Cruzeiro.

“É uma preocupação (entrada no Z-4) que eu tenho e que todo mundo tem que ter: tirar o Corinthians rápido não só da zona de rebaixamento, mas fazê-lo subir na tabela. Eu não posso falar daquilo que aconteceu lá atrás. Tivemos um jogo atípico contra o Palmeiras, em que a gente jogou a maior parte com um jogador a menos e uma boa parte com dois a menos", completou o treinador do Corinthians.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro corinthians esporte clube vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fernando Diniz na beira do campo
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

Fernando Diniz na beira do campo
Play

Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

Fernando Diniz na beira do campo
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Fernando Diniz na beira do campo
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

x