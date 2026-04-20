Flamengo perde Lucas Paquetá para partida contra o Vitória pela Copa do Brasil

Gilvan de Souza/Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo irá enfrentar o Esporte Clube Vitória nesta quarta-feira, 22, pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O Rubro-Negro carioca terá um desfalque importante no elenco: Lucas Paquetá com um edema na coxa esquerda está fora do confronto.

Paquetá deixou o campo após a partida contra o Bahia sentindo dores, duelo em que o Flamengo bateu o Bahia pelo placar de 2 a 0, neste domingo, 19. Exames apontaram um edema na coxa esquerda, sem lesão mais grave, afastando risco de parada longa.

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Jogador tranquilizou a torcida

Lucas Paquetá utilizou as redes sociais para tranquilizar os torcedores e informar sobre a lesão sofrida.

| Foto: Reprodução / Redes Sociais

Expectativa de retorno

Segundo o GE, o departamento médico apontou previsão de retorno de 10 dias, ficando de fora da partida contra o Vitória, pela Copa do Brasil, e contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. O planejamento da diretoria é ter o jogador à disposição contra o Estudiantes, pela Libertadores, no dia 29.

Histórico das equipes

O Vitória vem de uma sequência de quatro jogos invictos disputados no Barradão, entre Campeonato Brasileiro e Copa do Nordeste. O Leão da Barra venceu as partidas contra times como: Juazeirense, São Paulo e Piauí, e empatou contra o Corinthians, no último sábado, 18.

Já o Flamengo vem de cinco vitórias seguidas na temporada, ocupando a segunda colocação do Brasileirão com 23 pontos, ficando atrás do líder Palmeiras, com seis pontos de diferença.