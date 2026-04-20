DESFALQUE
Flamengo perde Lucas Paquetá para partida contra o Vitória pela Copa do Brasil
Meia sentiu edema na coxa após duelo contra o Bahia e deve desfalcar o Flamengo por 10 dias
O Flamengo irá enfrentar o Esporte Clube Vitória nesta quarta-feira, 22, pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O Rubro-Negro carioca terá um desfalque importante no elenco: Lucas Paquetá com um edema na coxa esquerda está fora do confronto.
Paquetá deixou o campo após a partida contra o Bahia sentindo dores, duelo em que o Flamengo bateu o Bahia pelo placar de 2 a 0, neste domingo, 19. Exames apontaram um edema na coxa esquerda, sem lesão mais grave, afastando risco de parada longa.
Jogador tranquilizou a torcida
Lucas Paquetá utilizou as redes sociais para tranquilizar os torcedores e informar sobre a lesão sofrida.
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Expectativa de retorno
Segundo o GE, o departamento médico apontou previsão de retorno de 10 dias, ficando de fora da partida contra o Vitória, pela Copa do Brasil, e contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. O planejamento da diretoria é ter o jogador à disposição contra o Estudiantes, pela Libertadores, no dia 29.
Histórico das equipes
O Vitória vem de uma sequência de quatro jogos invictos disputados no Barradão, entre Campeonato Brasileiro e Copa do Nordeste. O Leão da Barra venceu as partidas contra times como: Juazeirense, São Paulo e Piauí, e empatou contra o Corinthians, no último sábado, 18.
Já o Flamengo vem de cinco vitórias seguidas na temporada, ocupando a segunda colocação do Brasileirão com 23 pontos, ficando atrás do líder Palmeiras, com seis pontos de diferença.
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