Vitória volta a enfrentar Flamengo no Maracanã após 8 a 0 e desafia retrospecto ruim

Flamengo e Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O Vitória recebe um desafio gigante nesta quarta-feira, 22 - enfrentar o Flamengo, dentro do Maracanã, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Com um retrospecto grande de mais de 50 partidas, o Leão da Barra tem um histórico negativo contra o Rubro-Negro carioca.

Ao todo, os dois já se enfrentaram 53 vezes, com vantagem expressiva do Flamengo. Foram 33 vitórias do Flamengo (62%), dez empates (19%) e dez vitórias do Vitória (19%), que sai bem atrás do adversário.

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No saldo de gols, o domínio também é claro - 96 gols marcados pelo Flamengo (média de 1,81 por jogo) contra 55 do Vitória (1,04 por jogo).

O recorte recente reforça essa superioridade, considerando que o Vitória venceu apenas uma vez nos últimos 13 jogos, além de acumular cinco derrotas nas últimas seis partidas diante do adversário - uma delas, inclusive, histórica.

Maracanã, palco de trauma recente

Atuar no Maracanã historicamente amplia o desafio para o clube baiano. Em 27 jogos com mando do Flamengo, são 19 vitórias do Flamengo (70%), quatro empates (15%) e quatro vitórias do Vitória (15%).

Na última vez que se enfrentaram no estádio, pelo Brasileirão de 2025, o Flamengo aplicou 8 a 0 no Vitória, na maior goleada da história do confronto, com gols de Samuel Lino, Pedro, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique em 25 de agosto do ano passado.

O placar elástico se soma a outros resultados expressivos no Rio, como o 4 a 0 em 2014 e o 5 a 2 em 1999, reforçando o histórico complicado fora de casa.

Sequência recente

2026: Vitória 1x2 Flamengo

2025: Vitória 1x2 Flamengo

2025: Flamengo 8x0 Vitória

2024: Vitória 1x2 Flamengo

2024: Flamengo 2x2 Vitória

A última vez que o Vitória venceu o Flamengo aconteceu em 2017, quando venceu por 2 a 0 no próprio Maracanã, em um ponto fora da curva em meio à hegemonia carioca.

Reencontro após duas décadas

O duelo desta quarta também carrega um elemento histórico - Vitória e Flamengo não se enfrentam pela Copa do Brasil desde 2004, edição em que o Flamengo levou a melhor na semifinal, vencendo a ida por 1 a 0 e a volta por 2 a 0.

Além disso, os cariocas também eliminaram os baianos nas quartas de final de 2003, ampliando a vantagem em confrontos eliminatórios.

Com números amplamente desfavoráveis e o peso simbólico da goleada por 8 a 0 ainda recente, o desafio do clube baiano é reescrever um confronto que, historicamente, tem sido controlado pelo lado rubro-negro carioca.