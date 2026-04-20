RETROSPECTO
Vitória volta a enfrentar Flamengo no Maracanã após 8 a 0 e desafia retrospecto ruim
Os dois clubes se enfrentam pela ida da quinta fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 22
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O Vitória recebe um desafio gigante nesta quarta-feira, 22 - enfrentar o Flamengo, dentro do Maracanã, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Com um retrospecto grande de mais de 50 partidas, o Leão da Barra tem um histórico negativo contra o Rubro-Negro carioca.
Ao todo, os dois já se enfrentaram 53 vezes, com vantagem expressiva do Flamengo. Foram 33 vitórias do Flamengo (62%), dez empates (19%) e dez vitórias do Vitória (19%), que sai bem atrás do adversário.
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No saldo de gols, o domínio também é claro - 96 gols marcados pelo Flamengo (média de 1,81 por jogo) contra 55 do Vitória (1,04 por jogo).
O recorte recente reforça essa superioridade, considerando que o Vitória venceu apenas uma vez nos últimos 13 jogos, além de acumular cinco derrotas nas últimas seis partidas diante do adversário - uma delas, inclusive, histórica.
Maracanã, palco de trauma recente
Atuar no Maracanã historicamente amplia o desafio para o clube baiano. Em 27 jogos com mando do Flamengo, são 19 vitórias do Flamengo (70%), quatro empates (15%) e quatro vitórias do Vitória (15%).
Na última vez que se enfrentaram no estádio, pelo Brasileirão de 2025, o Flamengo aplicou 8 a 0 no Vitória, na maior goleada da história do confronto, com gols de Samuel Lino, Pedro, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique em 25 de agosto do ano passado.
O placar elástico se soma a outros resultados expressivos no Rio, como o 4 a 0 em 2014 e o 5 a 2 em 1999, reforçando o histórico complicado fora de casa.
Sequência recente
- 2026: Vitória 1x2 Flamengo
- 2025: Vitória 1x2 Flamengo
- 2025: Flamengo 8x0 Vitória
- 2024: Vitória 1x2 Flamengo
- 2024: Flamengo 2x2 Vitória
A última vez que o Vitória venceu o Flamengo aconteceu em 2017, quando venceu por 2 a 0 no próprio Maracanã, em um ponto fora da curva em meio à hegemonia carioca.
Reencontro após duas décadas
O duelo desta quarta também carrega um elemento histórico - Vitória e Flamengo não se enfrentam pela Copa do Brasil desde 2004, edição em que o Flamengo levou a melhor na semifinal, vencendo a ida por 1 a 0 e a volta por 2 a 0.
Além disso, os cariocas também eliminaram os baianos nas quartas de final de 2003, ampliando a vantagem em confrontos eliminatórios.
Com números amplamente desfavoráveis e o peso simbólico da goleada por 8 a 0 ainda recente, o desafio do clube baiano é reescrever um confronto que, historicamente, tem sido controlado pelo lado rubro-negro carioca.
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