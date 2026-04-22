Adversário sofre distúrbio gastrointestinal e jogo do Vitória é adiado

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- Foto: Divulgação | EC Vitória

O confronto entre a equipe feminina do Esporte Clube Vitória com o Botafogo, que aconteceria nesta tarde de quarta-feira, 22, no Barradão, precisou ser adiado. A partida era válida pela rodada 7 do Brasileirão Série A1.

De acordo com comunicado do Vitória, o motivo do adiamento foi um "distúrbio gastrointestinal que acometeu a equipe visitante". Com isso, o jogo foi remarcado para o dia 31 de maio, no mesmo horário.

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Segundo o clube carioca, 16 integrantes da delegação, entre atletas e membros da comissão técnica, apresentaram sintomas compatíveis com um quadro gastrointestinal agudo durante a estadia no hotel em Salvador.

Conforme a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o problema gastrointestinal deixou "inviabilizada a realização da partida na data e no horário originalmente previstos".

COMUNICADO



O Botafogo de Futebol e Regatas informa o adiamento da partida prevista para hoje, às 15h, contra o Vitória, válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão. pic.twitter.com/0tNGc2uRDb — Botafogo Futebol Feminino (@BotafogoFem) April 22, 2026

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