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REMARCOU

Adversário sofre distúrbio gastrointestinal e jogo do Vitória é adiado

Partida aconteceria nesta tarde de quarta-feira, 22

João Grassi
Por

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Imagem ilustrativa da imagem Adversário sofre distúrbio gastrointestinal e jogo do Vitória é adiado
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O confronto entre a equipe feminina do Esporte Clube Vitória com o Botafogo, que aconteceria nesta tarde de quarta-feira, 22, no Barradão, precisou ser adiado. A partida era válida pela rodada 7 do Brasileirão Série A1.

De acordo com comunicado do Vitória, o motivo do adiamento foi um "distúrbio gastrointestinal que acometeu a equipe visitante". Com isso, o jogo foi remarcado para o dia 31 de maio, no mesmo horário.

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Segundo o clube carioca, 16 integrantes da delegação, entre atletas e membros da comissão técnica, apresentaram sintomas compatíveis com um quadro gastrointestinal agudo durante a estadia no hotel em Salvador.

Conforme a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o problema gastrointestinal deixou "inviabilizada a realização da partida na data e no horário originalmente previstos".

Campanha das Leoas

As Leoas da Barra não vivem bom momento neste início de Brasileirão Feminino. A equipe rubro-negra fez apenas um ponto em seis rodadas, com um empate e cinco derrotas durante a campanha realizada até aqui.

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