Nathan Mendes não vê "teste de fogo" em Flamengo x Vitória

Nathan Mendes durante a viagem para o Rio de Janeiro - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Titular na lateral-direita do Esporte Clube Vitória, Nathan Mendes comentou sobre a partida desta quarta-feira, 22, contra o Flamengo. O defensor destacou a necessidade de manter 100% da concentração diante do atual campeão da Copa do Brasil.

Em entrevista coletiva, Nathan projetou o confronto de mata-mata. "É um jogo de Copa. São dois jogos e acho que a atenção tem que ser redobrada. Temos que entrar ligados, ainda mais contra um time qualificado como o Flamengo. Pode ter certeza que vamos ficar ligados do primeiro ao último minuto".

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Estou preparado pra isso. Estou acostumado e conheço os jogadores. A gente se enfrenta no decorrer do ano o tempo todo. É um jogo em que vamos ter atenção. Tenho certeza que vou ter cuidado na marcação, porque é uma equipe muito qualificada", concluiu Nathan.

De acordo com Nathan Mendes, o Vitória deve manter o equilíbrio entre as partes defensiva e ofensiva do jogo, sem deixar de "sair para o contra-ataque". "Se der para achar uma jogada para matar e fazer o gol, vai ser importante", afirmou.

Apesar de reconhecer a força do adversário, o lateral-direito não vê o duelo como um "teste de fogo" para o sistema defensivo rubro-negro.

"Teste de fogo, não diria essa palavra. Acho que será um jogo difícil, porém nada que não possamos suportar. A linha defensiva e o time estão todos preparados. Vamos em busca da melhor coisa possível, que é sair com a vitória", garantiu.

Flamengo x Vitória

O Vitória enfrenta o Flamengo nesta quarta-feira, 22, no Maracanã, Rio de Janeiro, às 21h30. A partida é válida pela rodada de ida da quinta fase da Copa do Brasil.