COPA DO BRASIL
Vitória de Jair Ventura nunca venceu sem Baralhas, desfalque contra o Flamengo
Rubro-Negro encara o Flamengo no Maracanã sem um de seus principais jogadores
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Como se já não bastasse o tamanho do desafio que é encarar o Flamengo no Maracanã, o Vitória precisa lidar com a ausência de um pilar da era Jair Ventura em partida na Copa do Brasil. Sem o volante Gabriel Baralhas em campo, que virou desfalque por causa de uma lesão na coxa, o Rubro-Negro ainda não venceu sob o comando do atual treinador.
O meio-campista foi substituído durante o segundo tempo da partida contra o Corinthians, no último sábado, 18, e precisará de mais tempo para recuperação. O aproveitamento do Leão sem o jogador é de apenas 13%, com três derrotas e dois empates em cinco jogos.
Retrospecto do Vitória de Jair Ventura sem Baralhas em campo
- Vitória 0x1 Corinthians - Série A 2025
- Cruzeiro 3x1 Vitória - Série A 2025
- Vitória 0x0 Botafogo - Série A 2025
- Vitória 1x2 Botafogo-PB - Nordestão 2026
- Chapecoense 1x1 Vitória - Série A 2026
A margem negativa também se estende aos balanço dos gols do Rubro-Negro sem um de seus principais jogadores, com apenas três marcados e sete sofridos.
Pilar do time
"Um dos meus melhores trabalhos na carreira o Baralhas foi protagonista. A gente conseguiu um tricampeonato inédito juntos, um acesso e 15 vitórias consecutivas. Ele voltou a ser esse cara", exaltou Jair Ventura após vencer o São Paulo no ano passado e sacramentar a permanência na Série A ao lado do torcedor no Barradão.
A última vez que o Vitória venceu sem Baralhas em campo foi ainda sob o comando de Thiago Carpini, contra o Cerro Largo (URU), pela Copa Sul-Americana, em maio de 2025. Depois disso, o Leão também chegou a bater o Barcelona de Ilhéus neste ano, mas com um time alternativo comandado pelo auxiliar Rodrigo Chagas.
O volante atuou em 30 dos 35 jogos do Rubro-Negro com Jair Ventura, participando de todos os 17 resultados positivos conquistados neste retrospecto. Nesta temporada, o jogador ficou de fora da derrota contra o Botafogo-PB, e do empate com a Chapecoense na Arena Condá.
O Vitória visita o Flamengo na próxima quarta-feira, 22, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida da 5ª rodada da Copa do Brasil.
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