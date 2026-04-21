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COPA DO BRASIL

Vitória de Jair Ventura nunca venceu sem Baralhas, desfalque contra o Flamengo

Rubro-Negro encara o Flamengo no Maracanã sem um de seus principais jogadores

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em

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Gabriel Baralhas em campo pelo Vitória no Barradão
Gabriel Baralhas em campo pelo Vitória no Barradão -

Como se já não bastasse o tamanho do desafio que é encarar o Flamengo no Maracanã, o Vitória precisa lidar com a ausência de um pilar da era Jair Ventura em partida na Copa do Brasil. Sem o volante Gabriel Baralhas em campo, que virou desfalque por causa de uma lesão na coxa, o Rubro-Negro ainda não venceu sob o comando do atual treinador.

O meio-campista foi substituído durante o segundo tempo da partida contra o Corinthians, no último sábado, 18, e precisará de mais tempo para recuperação. O aproveitamento do Leão sem o jogador é de apenas 13%, com três derrotas e dois empates em cinco jogos.

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Retrospecto do Vitória de Jair Ventura sem Baralhas em campo

  • Vitória 0x1 Corinthians - Série A 2025
  • Cruzeiro 3x1 Vitória - Série A 2025
  • Vitória 0x0 Botafogo - Série A 2025
  • Vitória 1x2 Botafogo-PB - Nordestão 2026
  • Chapecoense 1x1 Vitória - Série A 2026

A margem negativa também se estende aos balanço dos gols do Rubro-Negro sem um de seus principais jogadores, com apenas três marcados e sete sofridos.

Pilar do time

"Um dos meus melhores trabalhos na carreira o Baralhas foi protagonista. A gente conseguiu um tricampeonato inédito juntos, um acesso e 15 vitórias consecutivas. Ele voltou a ser esse cara", exaltou Jair Ventura após vencer o São Paulo no ano passado e sacramentar a permanência na Série A ao lado do torcedor no Barradão.

A última vez que o Vitória venceu sem Baralhas em campo foi ainda sob o comando de Thiago Carpini, contra o Cerro Largo (URU), pela Copa Sul-Americana, em maio de 2025. Depois disso, o Leão também chegou a bater o Barcelona de Ilhéus neste ano, mas com um time alternativo comandado pelo auxiliar Rodrigo Chagas.

O volante atuou em 30 dos 35 jogos do Rubro-Negro com Jair Ventura, participando de todos os 17 resultados positivos conquistados neste retrospecto. Nesta temporada, o jogador ficou de fora da derrota contra o Botafogo-PB, e do empate com a Chapecoense na Arena Condá.

O Vitória visita o Flamengo na próxima quarta-feira, 22, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida da 5ª rodada da Copa do Brasil.

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esporte clube vitória Gabriel Baralhas

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