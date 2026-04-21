PREOCUPAÇÃO!
Vitória perde Baralhas e Renato Kayzer para enfrentar o Flamengo
Jogadores se lesionaram após enfrentar o Corinthians e desfalcam o Vitória
O Esporte Clube Vitória terá baixas importantes para a partida de estreia na Copa do Brasil, em jogo de ida válido pela 5ª fase da competição. O Leão da Barra não contará com o atacante Renato Kayzer e o volante Gabriel Baralhas, ambos lesionados para o confronto contra a equipe do Flamengo nesta quarta-feira, 22.
O que aconteceu?
O atacante Renato Kayzer se machucou logo nos primeiros minutos da partida contra o Corinthians, realizada no último sábado, 18, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro.
Exames apontaram uma lesão no músculo anterior da coxa direita; a previsão é que ele retorne em breve, por se tratar de uma contusão leve.
Já o volante Gabriel Baralhas foi substituído no decorrer do segundo tempo da partida contra o Timão. No seu caso, foi detectada uma lesão na coxa que necessitará de um tempo maior para recuperação.
Provável time
Com as baixas, o Vitória deve ir a campo com: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Zé Vitor e Martínez; Erick, Matheuzinho e Renê.
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Reencontro após 20 anos
O duelo desta quarta também carrega um elemento histórico - Vitória e Flamengo não se enfrentam pela Copa do Brasil desde 2004, edição em que o Flamengo levou a melhor na semifinal, vencendo a ida por 1 a 0 e a volta por 2 a 0.
Além disso, os cariocas também eliminaram os baianos nas quartas de final de 2003, ampliando a vantagem em confrontos eliminatórios.
Com números amplamente desfavoráveis e o peso simbólico da goleada por 8 a 0 ainda recente, o desafio do clube baiano é reescrever um confronto que, historicamente, tem sido controlado pelo lado rubro-negro carioca.
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