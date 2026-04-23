Flamengo deveria ter três expulsos contra o Vitória, diz ex-árbitra

Saúl no Maracanã - Foto: Gilvan de Souza | Flamengo

A derrota do Vitória por 2 a 1 contra o Flamengo, nesta quarta-feira, 22, pela Copa do Brasil, protagonizou polêmicas de arbitragem que fizeram o clube baiano fazer uma representação na CBF. Para a especialista de arbitragem da ESPN, Renata Ruel, o time carioca deveria ter recebido três cartões vermelhos.

Os lances em questão envolveram Ramon (duas vezes) e Caíque. Duas dessas jogadas, inclusive, foram citadas diretamente pelo presidente Fábio Mota na zona mista do Maracanã. De acordo com Ruel, Luiz Araújo, Arrascaeta e Saúl deveriam ter sido expulsos.

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O primeiro lance aconteceu logo aos 2 minutos do primeiro tempo, envolvendo o atacante Luiz Araújo, do Flamengo, e Ramon. "Ele levantou o braço, sem disputa de bola, e atingiu deliberadamente, com o cotovelo, o rosto do adversário. E essa ação foi com força significativa que caracteriza conduta violenta e cartão vermelho", analisou a especialista.

A segunda jogada, envolvendo Arrascaeta e novamente Ramon, ocorreu aos 29 minutos do segundo tempo. "Essa entrada do Arrascaeta também era para vermelho. Ele perde o tempo da bola e põe em risco a integridade física do adversário, tanto que o jogador precisou ser substituído. Pela regra caracteriza jogo brusco grave. Na imagem se percebe o entorse em função do contato", detalhou.

Lance com Saúl e Caíque gerou mais polêmica

O último lance foi o que mais gerou repercussão após o apito final. Aos 39 da segunda etapa, Saúl acertou uma cotovelada no rosto de Caíque. Além de Renata Ruel, o comentarista Paulo César de Oliveira também considerou que houve erro da arbitragem em não expulsar o espanhol.

"O Saúl faz um movimento adicional e acerta o rosto do adversário de forma deliberada e com uma força significativa. A bola não está em disputa na altura da região em que ele atinge o adversário - atinge no rosto e a bola está no pé - assim se considera que não há disputa de bola. Pela regra é para cartão vermelho", garantiu Ruel.