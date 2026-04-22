COPA DO BRASIL
Lucas Arcanjo vê bom jogo em derrota para o Flamengo: "Estamos vivos"
Goleiro foi titular do Leão na partida disputada no Maracanã
O Esporte Clube Vitória saiu atrás na disputa contra o Flamengo pela quinta fase da Copa do Brasil, ao perder por 2 a 1 no Maracanã, nesta quarta-feira, 22. A sensação ao sair de campo, no entanto, foi de uma boa atuação. O goleiro Lucas Arcanjo reforçou este discurso.
Em entrevista ao Sportv após o apito final, Arcanjo opinou que foi um "excelente jogo" do Vitória e vê a equipe rubro-negra em boas condições de buscar a classificação na partida de volta, no Barradão.
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"A gente fez um excelente jogo, um excelente primeiro tempo, time todo está de parabéns. É muito difícil jogar contra o Flamengo aqui no Maracanã, mas a gente não sentiu o jogo, tratou com a importância que é o jogo. Estamos vivíssimos para o segundo jogo e agora a gente vai decidir em casa", iniciou Arcanjo.
"A gente vem numa crescente muito boa, entrosamento do time aumenta a cada jogo que passa. Mostramos isso hoje, nosso primeiro tempo, nosso segundo tempo, quando precisou sofrer soubemos sofrer. O resultado está em aberto", concluiu o goleiro.
Copa do Brasil
Com o resultado, o Vitória terá que ganhar por dois ou mais gols na partida de volta, que será disputada em Salvador, para eliminar o Flamengo. Caso vença por um tento de vantagem, força a disputa de pênaltis.
O confronto de volta está marcado para o dia 14 de maio, às 21h30, no Estádio Manoel Barradas.
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