Jair Ventura elogia atuação e vê Vitória "vivíssimo" contra o Flamengo

Jair Ventura - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória saiu atrás no duelo contra o Flamengo pela quinta fase da Copa do Brasil, ao perder por 2 a 1 no Maracanã, nesta quarta-feira, 22. Mesmo com o resultado negativo, a sensação foi de uma boa atuação. O técnico Jair Ventura valorizou o desempenho e vê o Leão "vivíssimo" pela classificação no jogo de volta.

Em entrevista coletiva depois do apito final, o treinador rubro-negro elogiou o que chamou de "consistência" ao enfrentar uma das equipes mais poderosas do país. Para Jair, sua equipe demonstrou muita coragem no Rio de Janeiro.

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"Hoje nós trouxemos para cá a consistência que que nós tivemos contra o Corinthians, e que essa consistência vale também para jogar fora de casa. Eu acho que a gente viu isso. Quando a gente não tinha a bola, a gente marcou demais e quando a gente teve a bola, a gente jogou, não se omitiu, teve coragem, criamos chances para gol. Tivemos um gol anulado, bem anulado, que eu já vi a imagem, mas criamos. Teve a chance do Zé Vitor, teve a chance do René, tivemos outras oportunidades. A gente jogou", iniciou.

Com o Vitória precisando de um gol de vantagem para levar a eliminatória para os pênaltis, Jair Ventura relembrou sobre a atuação contra o mesmo Flamengo em outro confronto nesta temporada, a derrota pelo mesmo placar no Campeonato Brasileiro.

"A gente volta vivo, sabemos da nossa força no Barradão. Fizemos um grande jogo lá esse ano contra eles, onde perdemos um pênalti e tivemos chances boas para ter ganho de jogo, então a certeza é que a nossa torcida vai lutar, vai nos empurrar para a gente buscar essa classificação", projetou o técnico.

Dentro da nossa da nossa dificuldade, a gente fez um jogo extremamente competitivo. Jair Ventura - Técnico do Vitória

Polêmicas de arbitragem

Sem entrar em muitos detalhes, Jair respondeu sobre possíveis erros da arbitragem em lances que teriam prejudicado o Leão. O técnico de 47 anos afirmou ter visto "especialistas" discordando de uma das decisões, a mais polêmica delas sendo a não expulsão do meia Saúl, que teria agredido Caíque.

"Sobre as situações do VAR, eu não sou especialista, eu não estudei arbitragem, mas estava vendo no telefone aqui, todos os especialistas que trabalham na TV falaram que era para uma situação diferente. A gente fica chateado por não ter acontecido, mas espero que, pelo menos, olhassem no VAR. Depois, nove minutos de acréscimo, tem muito tempo já que a gente não vê esse tanto de acréscimos", lamentou Ventura.

Ventura ainda reforçou o discurso da importância de manter sua equipe organizada e relembrou sobre a grande quantidade de desfalques. Para esta partida, Gabriel Baralhas e Renato Kayzer ficaram de fora com lesões musculares.

"Acho que todo mundo viu o que quer ver de uma equipe, que é organizada mesmo com dificuldades, mesmo com tantos desfalques. A gente consegue sair daqui com resultado muito justo pelo jogo, pelas oportunidades, pela entrega que a nossa equipe teve. Voltamos vivos pro Barradão, a gente sabe a nossa força em casa. É um resultado mínimo ou a diferença de um gol para levar para os pênaltis. A gente está vivíssimo", concluiu Jair Ventura.